No me tomo nada personal. Escuchar reiteradamente que hay personas que constantemente dicen que cuándo me quitan, no es bonito, pero no les guardo resentimientos. Tengo 15 años de ser entrenador y he vivido todas las etapas: desde que me paseen en una carroza por la Avenida Segunda hasta salir por detrás de un camerino al perder la categoría. Por eso tengo claro que uno no es el mejor siempre, no el más malo siempre, por lo que hay que seguir adelante con el grupo de trabajo.