“Yo por dicha no quiero ser presidente de la República. La popularidad de uno va al ritmo de resultados, más si hay medios (de comunicación) que le dan de comer a ese sector, hasta con faltas de respeto. Entiendo la molestia de la afición, créame que es el sector con que más dolor nos provoca, porque sabemos lo que significa el fútbol para los aficionados. Yo jamás he pensando en dar un paso al lado, nunca, nunca. Me encantan los retos, y estamos en momentos difíciles; el que da un paso al lado cuando se pone difícil, es un cobarde”, dijo el jerarca.