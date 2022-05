Palpable deseo de Mundial en Selección de Costa Rica: jugadores que adelantan incorporación y hasta se recuperan de lesiones antes de lo previsto

La ansiedad, el deseo y el anhelo de llegar a otro Mundial es tan elocuente en la Selección de Costa Rica que increíblemente hay legionarios que lograron un acuerdo con sus equipos para adelantar su llegada a la Tricolor e incluso, otros hasta superaron sus lesiones antes de tiempo para no perderse el que es catalogado por todos como el partido más importante: el repechaje del próximo 14 de junio ante Nueva Zelanda en Catar.

Lo que pase lo sabremos hasta dentro de 21 días, pero es una realidad que no hay futbolista que se quiera perder este partido trascendental y el mismo nerviosismo hizo que figuras como Francisco Calvo, del San Jose Earthquakes de la MLS de Estados Unidos, o Juan Pablo Vargas, del Millonarios de Colombia llegaran a un acuerdo con sus equipos para que los liberaran una semana antes y se incorporan de inmediato a la Nacional.

Calvo tenía pactado llegar a Costa Rica hasta el 29 de mayo, mientras que Vargas hasta el 28 de mayo, sin embargo, los dos entrenaron este martes y están metidos de lleno con los trabajos de Luis Fernando Suárez.

“Ese compromiso que ellos tienen nos da la tranquilidad a nosotros de trabajar bien. Es lo que ha sucedido a lo largo de toda la eliminatoria, porque estos jugadores siempre han tenido el deseo, las ganas y el compromiso de venir antes, de llegar con buen tiempo para amoldarse y entender bien lo que el profesor quiere. Todo esto nos confirma que vamos por buen rumbo, que tenemos un gran grupo, futbolistas profesionales, de mucha calidad y que quieren estar en la Selección”, comentó Rónald Gómez, asistente técnico.

A falta de 21 días para el repechaje ante Nueva Zelanda la Selección de Costa Rica trabaja con plantel casi completo y solo falta Bryan Oviedo. (Lilly Arce Robles.)

Incluso, Celso Borges superó en un mes una dolencia que pudo tenerlo fuera mes y medio y también se sumó este martes a las sesiones que realiza Suárez. El esguince de rodilla que sufrió pudo alejarlo hasta seis semanas de los terrenos de juego, pero tal y como sucedió con una fractura en el dedo gordo que tuvo tiempo atrás, su dedicación fue total en estar al 100% antes y lo consiguió.

El experimentado volante señaló que se mantuvo la semana anterior con Alajuelense para cerrar su puesta a punto a nivel médico, pero todo se coordinó con los doctores del combinado patrio y ya está a plenitud.

“Me siento muy bien, la semana que tuve en mi club me ayudó mucho. Es una lesión que sana muy rápido, pero hay que ir agarrando confianza, que es lo que más cuesta, pero esta semana me va a ayudar a adaptarme las situaciones de juego y de entrenamiento, que son vitales... Me lesioné en el club, el diagnóstico fue en conjunto con la Federación y el club y tenía una evaluación de proceso de cómo iba, entonces terminé en el equipo porque me agarró la convocatoria en la tercer semana de recuperación, en teoría son de cuatro a seis, pero me incorporarme ahora”, explicó Borges.

En el caso de Juan Pablo Vargas, su equipo y la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) llegaron a un entendimiento para que le permitieran viajar anticipadamente. Si bien el club disputará rondas finales, la fecha FIFA está de por medio y ante esto lo liberaron previo.

“Fue una decisión de los cuerpo técnicos que viniera antes, porque yo ya no podía jugar el torneo oficial en Colombia, solo podía entrenar y para entrenar, mejor lo hacía con la Selección y asó aprovechaba estos días que van a ser importantes y esenciales para preparar qué es lo que se quiere hacer en la Liga de Naciones y luego el repechaje... Es el partido más importante para mí de Selección y de clubes, es el juego que me ha causado más ilusión y más ansias, pero lo tomo de buena manera”, recalcó Vargas.

La Nacional también cuenta con Óscar Duarte desde esta semana (segunda de prácticas) y solamente se espera a Bryan Oviedo, quien llega al país este martes y se sumará el miércoles a los trabajos.

Con Oviedo se completará el grupo que le hará frente a la Liga de Naciones previo al repechaje. Keylor Navas será el último en integrarse, pero lo hará solo para la repesca y en Catar, por disposición del cuerpo técnico.