Expertos apuestan por Aarón Cruz para defender arco de la Sele

El arco de la Selección Nacional espera por su guardián, celador que hará frente a los compromisos más recientes de la Tricolor, los choques de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La titularidad debe ser para Aarón Cruz aseguran los exarqueros Marco Antonio Rojas, Miguel Segura y Luis Fernando Fallas, técnico de Santos, quienes consideran que el saprissista le saca ventaja a Leonel Moreira en la regularidad.

El otro guardameta en la lucha por adueñarse del arco nacional es Esteban Alvarado, pero Iván Niño, preparador físico de la Selección, señaló que físicamente no se encuentra en condiciones.

“Se le debe dar la oportunidad a Aarón porque ha venido bien y ha tenido ritmo. En Saprissa ha hecho las cosas bien y es bueno ver a otros de cara al futuro”, afirma Miguel Segura, quien además es preparador de arqueros de Herediano y conoce bien el estado de salud de Esteban Alvarado.

“Creo que Esteban no está para jugar, viene recuperándose de una lesión y requiere unos días más para estar a tono”, añade Segura.

Con Luis Fernando Suárez como técnico, Aarón Cruz no ha jugado con la Selección, pero analistas creen que le deben dar la oportunidad. (Alber Marín)

Y es que los encuentros de la “Sele” están a la vuelta de la esquina; el 2 de junio visita a Panamá y tres días después recibe a Martinica.

“El titular tiene que ser Aarón por tener más regularidad y a mi modo de ver las cosas, es quien encaja más en el perfil internacional”, opina Luis Fernando Fallas.

Marco Antonio Rojas agrega que Leonel Moreira o Cruz pueden responder sin problema, pero inclina ligeramente la balanza a favor del morado.

“Los dos han cumplido bien, pero la regularidad se impone. Cualquiera está para atajar, pero Moreira tuvo un receso y Aarón cerró bien con Saprissa”.

Por expulsión en el encuentro frente a Herediano, Leonel Moreira no estuvo en los últimos dos partidos de la Liga en el campeonato, contra San Carlos y ante Santos, pero quienes creen que el rojinegro es el candidato a titular en la Tricolor, señalan que esas ausencias no le afectan.

“Leonel Moreira conoce más al grupo, ha jugado partidos eliminatorios, por lo que en la Selección ha tenido más regularidad y rendimiento”, destaca el técnico Kenneth Barrantes.

Eduardo Méndez, también entrenador, lanza sus fichas por Moreira, expresa que Luis Fernando Suárez estará pendiente del comportamiento de Cruz y Leonel, pero Moreira le gana porque bajo el mando de Suárez ya ha jugado con la Sele.

“Suárez ya puso a jugar a Moreira, incluso en compromisos eliminatorios, entonces podemos pensar que tendrá la oportunidad en estos duelos con Panamá y Martinica”.

Los analistas consultados cuestionan por qué Esteban Alvarado está en la Selección si no se enecuentra en su mejor estado físico. (Jose Cordero)

En lo que sí coinciden los cinco consultados, es que Esteban Alvarado no está para competir y algunos cuestionan su presencia en el equipo.

“A Alvarado pareciera que no le va a alcanzar, no va a estar, pero me llama la atención que esté en el grupo sin haberse recuperado”, indica Eduardo Méndez.

Luis Fernando Fallas hace eco de las palabras de Méndez y no se explica por qué Esteban fue convocado.

“No entiendo por qué lo llamaron si físicamente no está bien”, criterio que comparte Marco Antonio Rojas.

“Deben llamar a quienes están mejor y Alvarado no está recuperado. No es para que esté en el equipo”, asegura Rojas.

Kenneth Barrantes se respalda en el criterio que emitió el preparador físico de la Selección.

“Esteban fue operado y por lo que ha dicho el preparador físico y la gente de Herediano, apenas toma su forma física”.

A Esteban hay que llevarlo paso a paso dijo Iván Niño cuando se le consultó sobre el estado del arquero florense.

“La recuperación de Esteban es progresiva, porque hay algunas cosas que también se aqueja, quizá por la cirugía y de pronto por el problema que ha tenido con el tema de su columna”, señaló Niño.

Incluso el colombiano agregó que mentiría si decía que en este instante el guardameta puede jugar.

“No voy a mentir. Físicamente debe mejorar, no voy a decir que no porque sería mentiroso. Hay cosas que de pronto él en movimientos no los puede hacer y eso a veces se deja a un lado. Es importante poderlo medir y saber qué patrones básicos de movimientos tiene o no, qué le podemos agregar”.

Niño dijo que Esteban tiene disposición para trabajar y estar a punto por si en algún momento se le necesita.