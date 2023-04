Mito roto: Es mentira que la Selección de Luis Fernando Suárez es Herediana

Usted, yo y la mayoría tenemos una idea que desde hace mucho repetimos como una realidad absoluta: la Selección de Costa Rica de Luis Fernando Suárez es Herediana.

Ningún problema con que una institución domine las convocatorias; Saprissa y Alajuelense lo han hecho en distintos momentos. Podríamos decir, mérito de los florenses que generaron un cambio y sí irrumpieron con fuerza en la Sele. Sin embargo, es una gran mentira decir que a la Tricolor la domina el Team, porque la Liga supera por la mínima a los llamados del Tigre, en el acumulado.

Para acabar con este mito, en La Nación analizamos cada una de las 20 convocatorias de Suárez (ocho microciclos), desde que asumió en junio del 2021 y hasta abril del 2023. Ya sabemos que 102 futbolistas diferentes trabajaron con el cafetero a lo largo de sus 22 meses como entrenador, pero nuestro objetivo fue detallar a qué club pertenecía cada figura que citó en ese momento específico.

Luis Fernando Suárez asumió a la Selección de Costa Rica en junio del 2021 y en 22 meses en el cargo llamó a figuras de los 12 equipos de Primera y uno de Liga de Ascenso. (Jose Cordero)

Dado que a un mismo futbolista pudo convocarlo en diferentes instantes y el jugador pudo haber cambiado de club en el transcurso de sus convocatorias a la Selección, contamos cada llamado por aparte y lo fuimos sumando. Por poner un ejemplo: Keysher Fuller fue citado 16 veces por Suárez y en todo momento fue ficha de Herediano; es decir, sumamos 16 llamados para los rojiamarillos. Sin embargo, hay otros jugadores que fueron citados en diferentes momentos y con diferentes equipos; se registró cada convocatoria en el club de ese momento.

Detalle de los datos Copiado!

Con la dinámica clara, hay varias preguntas que responderemos de inmediato:

- ¿Cuál es la cantidad total de llamados de Suárez en sus 20 convocatorias?

- La cantidad total de los llamados es 480 (no es número de jugadores que convocó, que son 102, sino las veces que citó a futbolistas aunque se repitan los nombres). De estos, la cantidad de veces que citó a figuras del medio local fue 367 y de legionarios 113.

- ¿Cuál es el detalle de llamados por equipo?

- Alajuelense: 99 veces llamó a jugadores que pertenecían a los manudos.

- Herediano: 97 veces llamó a jugadores que pertenecían a los rojinegros.

- Saprissa: 59 veces llamó a jugadores que pertenecían a los morados.

- Grecia: 23 veces llamó a jugadores que pertenecían a los griegos.

- Guanacasteca: 23 veces llamó a jugadores que pertenecían a los guanacastecos.

- San Carlos: 19 veces llamó a jugadores que pertenecían a los sancarleños.

- Cartaginés: 17 veces llamó a jugadores que pertenecían a los brumosos.

- Santos: 9 veces llamó a jugadores que pertenecían a los santistas.

- Puntarenas: 8 veces llamó a jugadores que pertenecían a los porteños.

- Guadalupe: 5 veces llamó a jugadores que pertenecían a los guadalupanos.

- Pérez Zeledón: 4 veces llamó a jugadores que pertenecían a los generaleños.

- Sporting FC: 3 veces llamó a jugadores que pertenecían a los josefinos.

- Jicaral: 1 vez llamó a jugadores que pertenecían a los jicaraleños.

- ¿Cuáles son las conclusiones que saltan de inmediato?

La primera es que a lo largo de toda la era de Luis Fernando Suárez los llamados de Alajuelense superan a los de Herediano por dos. Por más que el Team dominó los convocados a Qatar 2022, con seis jugadores en la lista final y superó los tres que aportaron Alajuelense y Saprissa, lo cierto es que en el global no fue tan así.

dominó los convocados a Qatar 2022, con seis jugadores en la lista final y superó los tres que aportaron Alajuelense y Saprissa, lo cierto es que en el global no fue tan así. La segunda es que el Monstruo sí está muy rezagado en cuanto a llamados a la Tricolor. Mientras que la S apenas suma 59 llamados, los manudos y los rojiamarillos están muy cerca de los 100 (99 y 97 respectivamente).

Mientras que la S apenas suma 59 llamados, los manudos y los rojiamarillos están muy cerca de los 100 (99 y 97 respectivamente). Otra más que es muy evidente es que sí es cierto que los jugadores de Cartaginés son casi invisibles en la Selección Nacional. Únicamente 17 veces llamaron a figuras que pertenecían a los blanquiazules y si vamos al total de futbolistas, apenas son seis.

También hay que decir que es una verdad absoluta que Suárez ve y llama a todos, porque los 12 clubes de la Primera División y hasta Jicaral (Liga Ascenso) tuvieron convocados. Es más, Grecia, Guanacasteca y San Carlos superan a un tradicional, como lo es el conjunto de la Vieja Metrópoli.

Diferentes versiones Copiado!

Al técnico Luis Fernando Suárez le sobra experiencia y por lo mismo, cada vez que le preguntan por un jugador que no está en sus convocatorias o que desapareció, tiene una salida idónea: no puede complacer a todos y siempre se habla de los que no están.

Lo cierto es que hay diferentes versiones sobre lo que para algunos son contradicciones en los llamados.

“De esos 102 jugadores en la Selección he estado yo involucrado y de un momento a otro no me volvieron a convocar. Después no llaman a ninguno del equipo, luego convocan a cinco, entonces es algo que sucede ahí adentro que a nosotros no nos toca. Debemos hacer nuestra labor y para eso estamos de líderes y si somos los primeros, sí deberíamos tener bastantes futbolistas convocados a la Selección”, comentó el volante saprissista David Guzmán.

Por su parte, en Alajuelense no se meten con los llamados de Suárez y se limitan a hacer su trabajo y que pase lo que tenga que pasar. A Andŕes Carevic se le consultó semanas atrás si debería tener más figuras en la Sele y recalcó que es algo muy a gusto del timonel.

“El entrenador de la Selección llama a los jugadores por características, por lo que él quiere buscar a nivel de esencia de juego, de modelo de juego y nosotros estamos acá para que el jugador de Costa Rica o el extranjero que vaya a su selección esté en buen nivel, lo haga lo mejor posible. Nuestra labor es potenciar a esos jugadores para que cada vez que les toque representar a su país, lo haga de la mejor manera”, señaló Carevic.

Más allá de esto, el técnico colombiano seguirá buscando y llamando a su antojo. Su contrato es hasta el 2026 y sin duda seguirá creciendo el número de figuras que observará.