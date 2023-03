Un Luis Fernando Suárez dolido tuvo un desahogo como nunca: respondió todo y a todos

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, hizo algo totalmente fuera de lo normal en su era. Por más de una hora y 20 minutos tuvo un intercambio directo y sin restricciones con la prensa.

El propio timonel recalcó que fue su capricho hacer algo así tan diferente y es que también lo vio necesario, previo al juego de este martes ante Panamá, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El colombiano siempre fue mesurado y por más que en algún instante se exaltó, regresó rápido a su línea habitual. Claro, no se puede ocultar que estaba dolido ante todo lo que se dice de él y tuvo su desahogo para hablar sin tapujos de las convocatorias, del partido ante Martinica, de Manfred Ugalde, Johan Venegas, la realidad de la Selección; así como también aclarar que no es cierto que solo va al Colleya Fonseca y que no pasa en Costa Rica.

- ¿Concuerda en que el partido ante Martinica fue muy malo?

- ¿Cuántas llegadas tuvimos? Recuerdo que fueron 24 y nunca habíamos hecho esto. En el Mundial pateamos tres veces al arco y esta vez fueron 24. Dominamos el partido, pero no anotamos y no fuimos eficientes en esta área.

”Hay que contar con la evolución del fútbol centroamericano y no podemos tener el ego tan alto y pensar que somos lo mejor del área. Ojo, hace 11 años estaba dirigiendo a Honduras para las eliminatorias para Brasil 2014 y le ganamos a Canadá 8 a 1; 11 años después, Canadá es el mejor de la Concacaf.

Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, no limitó a la prensa y tuvo apertura a que le hicieran cuantas preguntas quisieran. (Jose Cordero)

”Costa Rica tuvo un excelente Mundial en Brasil 2014, Jorge Luis Pinto y la Selección hicieron algo espectacular. Después pasó tiempo y yo llegué a arreglar una situación que supuestamente no estaba bien y se tenía muchos partidos de no ganar. Algo pasó, algo no se hizo bien durante ese tiempo y puede que el equipo no descendiera, pero los demás sí crecieron mucho.

”Es bueno que dejemos de mirar por encima del hombro a los demás. Lo más importante es que los jugadores lo saben, van a muerte y tienen claro que nadie les va a regalar nada”.

- Pero el rival era Martinica y jugó gran parte con 10 hombres...

- Primero, ubiquémonos. No es que con solo la presencia ya ganamos, sino que hay que respetar. Una de las cosas que más hago es respetar.

”En lo del partido, nos costaron algunos aspectos. No estoy de acuerdo que en el 11 contra 11 ellos fueron mucho mejores que nosotros, el dominio fue alterno. Después del juego hablé con los que llevan el video y la estadística y hasta el minuto 35 era un partido parejo, luego Martinica anotó y para ustedes (prensa) es como un pecado que Martinica nos anote.

”Claro que tenemos que mejorar, hay mucho por hacer y esto no es un camino de rosas. Defensivamente estamos bien, pero nos hacen falta otros aspectos y tengo dos días o tres para corregir y aunque es poco tiempo, se nota lo que se hace.

”Somos autocríticos, sabemos que hay mucho por corregir. El punto es que nosotros tenemos claro desde dónde tenemos que mejorar y lo que debemos hacer”.

- ¿Qué criterios usa para por ejemplo alinear a un jugador como Fabrizio Ramírez y no a otro como Aarón Suárez?

- ¿En serio no les gustó Fabrizio? A mí me encantó Fabrizio, me gustó porque tuvo movilidad, fue la conexión entre los volantes y el ataque, hizo juego interior y técnicamente es muy bien dotado. Respeto cualquier concepto, pero a mí, dentro de lo que fueron los movimientos en el segundo tiempo, él lo hizo muy bien. Estoy viendo un fútbol muy diferente a la prensa, de repente el equivocado soy yo.

- ¿Cómo ha tomado el que se le viera como un héroe nacional por clasificar a la Selección y que ahora se le critique porque solo va a un estadio, porque no está en el país?

- Ojo: quiero aclarar que eso no es así, porque yo sí estoy en el país. Si hay un entrenador que ha estado en el país, soy yo. Incluso, pasé fin de año en Costa Rica, porque quería conocer cómo era el costarricense y cómo es su forma de ser.

”Lo de las canchas también lo aclaro, porque dicen que solo voy al Colleya Fonseca y no es así, lo que pasa es que ahí me ven porque paso por detrás de donde se sienta la prensa y me ven, pero si voy a los demás. Y es que si voy al Ricardo Saprissa estoy allá arriba, muy largo y no soy de buscar y pedir que me vean y hacerme notar.

”Ya llevo un montón en esto, he dirigido tres mundiales y me cuido. Soy consciente de que no puedo estar fuera de este país. Cuando salgo, le digo al presidente que me dé unos días, pero he ido al matrimonio de mi hijo, al cumpleaños de mi nieto, a un fin de año y no más. He estado acá todo el tiempo o viajando por trabajo con la Selección”.

- ¿Cómo catalogaría el trato de la prensa hacia usted?

- Pues la veo como ese comercial que dice: no lo maneje, maltrátelo.

”No es que a los técnicos nos tengan que manejar, pero sí es como que no nos traten bien, sino que nos maltraten. Ya uno sabe que es así y en mi caso, con todo respeto les digo que no les escucho y es por salud mental.

”Soy consciente que soy el tipo que está ahí para que lo maltraten. Sé que me equivoco muchas veces, pero me deja tranquilo que soy responsable de mis decisiones y quiero equivocarme yo, no por lo que me digan”.

Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, mantuvo la calma en gran parte de una conferencia de prensa inusual y en la que permitió todo. (Jose Cordero)

- ¿Cree que al acercarse las votaciones en la Federación van a incrementar las críticas?

Más duras que hoy en día, no creo. Es lo que menos me importa y no me puedo meter en eso. Ni siquiera sé y no me gusta. Soy apolítico, no me gustan los políticos. Lo que venga, que venga.

“Me contrataron en esta Federación, siendo presidente Rodolfo Villalobos, para que hiciera lo que sé hacer, que es dirigir a una Selección, y así voy a seguir”.

- Usted ha señalado que no le gustan los fogueos. ¿No siente que en realidad se necesitan más amistosos?

- Eso es una gran mentira. No es cierto que no me gustan los fogueos, lo que no me gustan son los fogueos antes de jugar el Mundial. Ya después, claro que sí.

”Hay que foguearse y jugar, pero en mi caso, antes de disputar una Copa del Mundo siento que no se deberían jugar partidos, porque no te dicen nada y es que el futbolistas se está cuidando”.

- ¿Cuál es la realidad de Costa Rica, en dónde se ubica la Selección en el planeta fútbol?

- Ufff, es complicado responder. No estamos donde creemos o donde ustedes creen, pero tampoco tan abajo. Igual, lo que se ha dado en estos dos años con los resultados, ha sido emocional. Este grupo tiene una entrega y una pasión por el país, para que las cosas salgan de la mejor manera. Algunos tal vez dirán ‘no se puede, pero ellos ponen todo el empeño y lo logran.

”Después del partido contra España decían que si Japón o Alemania nos iban a meter ocho, nueve o 10. Sin embargo, no fue así, porque este grupo emocionalmente es muy fuerte.

”Después, hay mucho por mejorar y que yo veo, como por ejemplo: no me gustan las canchas sintéticas, no permiten jugar bien al fútbol. Hay pocas canchas buenas y eso afecta. Además, hay que buscar qué hacer con el campeonato nacional y cómo se compite a nivel internacional en clubes.

”Esto no es solo de la Selección. Si a nivel de clubes no se trabaja correctamente en las bases, es un problema. No es que Rodolfo Villalobos es el único culpable de todo porque es el presidente de la Federación. Hay mucha gente que debe estar incluida, para que esto crezca como necesitamos”.

- ¿Puede aclarar por qué convocó a Johan Venegas para el Mundial, cuando no pasaba un buen momento, y ahora que es goleador no lo llamó?

- Porque quiero ver otros jugadores. Es como el tema de Keylor Navas; yo tomé la decisión de no llamarlo. En mi caso, con Keylor todo lo he hecho yo, las decisiones las he tomado yo y soy yo el que lo llama y le dice que no lo voy a convocar. Ahí, yo lo defiendo y no sé lo que pasó antes.

”Cuando llamé a Johan, con todo lo que le había visto en el torneo, pensaba que me podía rendir. Hoy es otra situación, necesito ver opciones.

”También pienso, cómo se da cuenta uno si un jugador puede disputar una eliminatoria, si no se le pone antes. Es mirarlos en el campeonato, llamarlos, ponerlos y ahí valorarlo. Por citar otro ejemplo, Jossimar Alcocer me dio señales de que puede hacerlo”.

- ¿Le quedó debiendo Johan Venegas?

- No, porque no fue solamente Johan Venegas. Hubo varios de los que esperaba más en el Mundial. Y no es que le queden debiendo a uno, sino que habían situaciones en las cuales a nivel individual debíamos mejorar y mostrar más.

”No quiero y menos puedo quitar ese ánimo de crítica que tienen los periodistas. He trabajado en medios y sé cómo es, pero sí les pido más objetividad en las críticas y que al menos vean una cosa buena. Uno aveces piensa, ¿será que no hemos hecho nada?”.

- En el caso de Manfred Ugalde, dijo que se equivocó. ¿Por qué usted no ha dado el primer paso de contactarlo?

- En el caso de Ugalde, no fue que me equivoqué con él, sino que hay conceptos que no debo mencionar con la prensa y mejor directamente al jugador. Igual, pongo de ejemplo que en la Copa Oro dije que no me gustó Bryan Ruiz y él no dijo nada.

- ¿Si Manfred Ugalde no lo busca, usted tampoco lo va a buscar?

No, pero por una razón, porque Manfred renunció a representar al país. Tengo el deber de respetar esto.

- Muy posiblemente usted ve la crítica sobre las convocatorias. ¿Cómo nos convence y nos explica que sí se hace la mejor selección de los jugadores?

- Algunos me dicen que soy osado y que se le da oportunidades a los jóvenes. Incluso, me dicen que muy bien el cambio generacional, pero lo hacen cuando las cosas salen bien y cuando no, entonces se cuestiona a los que llamo.

”Es más, cuando hice la lista del Mundial me decía que cómo voy a llevar a Johan Venegas, que Venegas no. Sin embargo, ahora me dicen que cómo no llamo a Venegas y que Venegas debe estar.

”Si me tildan de incoherente, también los podría tildar a ustedes (periodistas) de incoherentes. No pongan esto como titular, no lo digo para eso. Todos debemos buscar coherencia en todo, porque si vamos a criticar algo por un lado, también debemos hacerlo por el otro. Si se habla de que muy bien que llame gente joven, pues hay que ver el todo.

”Dentro de todas las situaciones, creo que en este tiempo que he estado, los resultados nos avalan. Seguramente de no ser así, no estaría acá”.

- ¿Qué ve en los jóvenes que llama y que tal vez muchos otros no toman en cuenta?

- Lo que más necesito de un jugador, no solo del joven, es que sea creativo y sepa hacer diferentes cosas. Quiero que el jugador decida por él y no siempre esté esperando que el técnico le diga cómo jugar. Me gusta que sean autónomos en la toma de decisiones.

- ¿Qué le dice que se reporte una venta de entradas muy floja para el juego contra Panamá?

- Es una situación en la que todos tenemos alguna responsabilidad, incluso la prensa. He sentido que para la prensa no servimos para nada y lo respeto.

- ¿A qué se debe esta apertura tan inusual?

- Porque soy caprichoso. Quería hacer algo diferente y es que soy de la escuela antigua, en la que con los medios era fácil hablar y casi que éramos amigos. Soy de la época en la que los medios iban a las prácticas, había una interacción y hasta entraban a los camerinos y se podía conversar fácil.