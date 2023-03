Joel Campbell defiende a la Selección Nacional de Costa Rica sacando números a relucir

Joel Campbell salió al paso de las críticas que ha recibido la Selección Nacional por medio de un mensaje que colgó en sus redes sociales.

El delantero del conjunto patrio aseguró que alrededor de la Nacional se formó un ambiente negativo, pero sobre todo propiciado por temas que según él son ajenos a la parte deportiva.

Campbell explicó que todo es cuestionable y que cuando no juegan bien la afición puede decirlo, pero destacó que de los últimos 48 puntos posibles, Costa Rica ha ganado 35, por lo que los números los respaldan.

“Me duele porque es un tema creado no por aspectos deportivos, sino por aspectos políticos (que los jugadores no tenemos que ver). Entiendo que el aficionado siempre quiere ver jugando bien a la Sele y están en todo el derecho de criticar cuando crean que no lo estamos haciendo”, escribió.

“Pero siento que toda esta negatividad está armada por temas no deportivos, porque lo deportivo está con números y estadísticas”, agregó.

Un msj de ❤️ para los aficionados 🇨🇷 pic.twitter.com/GsHWyc6I3T — Joel Campbell (@joel_campbell12) March 27, 2023

Seguidamente, el jugador del León de México expuso una serie de datos como victorias, empates y derrotas, además de goles a favor y en contra.

Por último el ofensivo cerró pidiéndole a la afición que se mantuviera al lado del equipo.

También recordó que el plantel tiene un lema, el cual respeta: Añita Mikalona (juntos hasta el final).

“Sigamos así juntos, en el camino habrán momentos buenos y malos, pero como puse llevamos 11 victorias en 16 juegos y no estamos como lo quieren pintar algunos solo por temas políticos y no de fútbol “, finalizó.