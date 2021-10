Manfred Ugalde recibe críticas de sus propios compañeros

Estaba en todo su derecho a renunciar a la Selección Nacional y al final, solamente Manfred Ugalde experimentará a lo largo de su carrera si fue una buena o mala decisión.

El panameño Eric Davis (izquierda) detuvo al atacante de la Selección de Costa Rica Manfred Ugalde, en el debut de ambos combinados en el octagonal rumbo a Catar. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Lo cierto del caso es que su postura de no volver a la Sele mientras esté al frente el técnico Luis Fernando Suárez no cayó nada bien en el camerino del combinado patrio y sus propios compañeros terminaron por criticar y señalar al juvenil de 19 años.

Algunos de los jugadores más experimentados levantaron la voz y enviaron mensajes directos al delantero del Twente de Holanda, haciéndole ver que no se le puede dar la espalda al país y hasta recalcaron que su comportamiento desestabiliza a la Nacional, justo en un momento donde de todos no se va nada bien en lo deportivo (apenas se sumaron dos puntos de nueve en el inicio de la eliminatoria).

“Lo de Manfred no lo comparto, es una decisión muy prematura la que toma a sus 19 años... Es un golpe duro (a la Selección), porque una decisión de una persona afecta a todo el grupo. Puedo garantizar que el camerino está muy unido y estas cosas desbalancean un poco, pero hay que dejarlo atrás”, dijo Francisco Calvo a su llegada al país.

[ Luis Fernando Suárez: ‘Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto’ ]

El central del Chicago Fire agregó que: “A la Selección Nacional no se renuncia. En lo personal, la Selección me ha dado todo y cada vez que me llaman a defender esta camiseta es un orgullo y un privilegio. Es muy prematuro de parte de Manfred. Sin embargo, con el pasar de los años posiblemente se dará cuenta que cometió un error”.

La noticia de Manfred golpeó desde la semana anterior, cuando anunció en sus redes sociales que no volvería al estar Suárez, ya que a su parecer el técnico le faltó el respeto al dejarlo en la gradería en el partido eliminatorio frente a Jamaica y exponer luego en la conferencia de prensa que no lo usó porque por el biotipo no iba a ganar duelos.

Sin embargo, el impacto más fuerte se dio con el inicio de los entrenamientos. El ruido que genera el tema del delantero es muy fuerte, de cara a tres choques claves en la ruta al Mundial de Catar 2022 (Honduras, El Salvador y Estados Unidos). Ante esto, algunos de los líderes salieron al paso para cuestionar algo que consideran que no ayuda a levantar a la Tricolor y así encontrar algo de calma en la concentración.

“No he hablado con él (Manfred) pero cada uno tomará sus decisiones y aunque tengo otro pensar, respeto la decisión que tomó. En lo personal, nunca renunciaría a la Selección y más bien, siempre estoy deseando que me llegue la convocatoria y que me llamen, porque defender a Costa Rica es lo más importante para mí”. indicó Óscar Duarte.

[ Restricciones en juegos de la Selección golpean más a una Fedefútbol que recurrirá a préstamo ]

Incluso, Joel Campbell fue un poco más allá y enfatizó que no hay que prestar más atención de la necesaria a un solo jugador, sino pensar en el país y defenderlo. A su parecer, los más importantes son los que están y los que defenderán la camiseta en uno de los momentos más caóticos dentro y fuera de la cancha.

“Es tonto hablar de Manfred, Joel o Keylor; es Costa Rica y la Selección no son jugadores, sino que es todo un país. Los que estén, deben hacerlo bien. Si el otro mes yo no estoy, quienes vengan deben hacerlo bien. Repito, la Selección no es de jugadores, es del país y quienes están deben aprovechar la oportunidad, porque venir a la Selección es lo más bonito que hay. Es una bendición y un orgullo representar a la Selección”, enfatizó Joel.

Salida del Pipo se mide diferente

Aunado al golpe que significó la renuncia de Manfred Ugalde, la Selección también se vio sacudida por la decisión de Giancarlo González de hacerse a un lado para los partidos de octubre y que no se le tomara en cuenta, pese a que el técnico Luis Fernando Suárez lo convocó.

El defensor de 33 años adujo que era mejor darle espacio a algún joven en este momento, aunque al final Suárez no citó a nadie más. Eso sí, no se puede tapar que Pipo no pasa por su mejor momento y el nivel que muestra en Alajuelense está lejos del que se le vio para Brasil 2014 o Rusia 2018.

[ Selección de Costa Rica jugará sin público ante El Salvador ]

Más allá de que González también descartó estar en la Sele para estos tres partidos en específico (Honduras, El Salvador y Estados Unidos), su baja se ve de una manera muy diferente por los seleccionados.

“No he hablado con Pipo, pero lo de él lo entiendo un poco más, según a lo que leí. Giancarlo dice que simplemente quiere que le den espacio a los más jóvenes y es más entendible”, manifestó Francisco Calvo.

Keylor Navas tampoco cuestionó a Giancarlo y se mantuvo al margen de lo que ocurre: “No sé mucho sobre el tema, creo que cuando uno no sabe las circunstancias es mejor no opinar... Entonces no sé cuáles son los motivos tan graves que ellos pueden tener para abandonar la Selección”.