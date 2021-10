Costa Rica jugará sin público ante El Salvador

En medio de todas las dificultades que vive la Selección de Costa Rica, con renuncias de jugadores y un mal presente deportivo, recibió un golpe más y jugará sin público el próximo domingo a las 4 p. m. en el Estadio Nacional, ante El Salvador, en el duelo eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 2022.

Para el juego eliminatorio ante Jamaica la Selección contó con el apoyo de 3.000 aficionados, en un plan piloto que permitió el regreso de los seguidores al estadio. (Rafael Pacheco Granados)

Así lo dio a conocer Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), aduciendo que el Ministerio de Salud les exigió que los presentes en el reducto deben estar vacunados con el esquema completo y presentar la certificación respectiva, algo que no ven viable y para ellos sería imposible de corroborar.

“En este momento la Federación por un tema de responsabilidad decidimos que no podemos obligar a la gente llevar un certificado que no estaría. Hay más de dos millones de vacunados y dicen que cerca de un millón de certificados. Sin embargo, hay una incertidumbre que nos obliga a ser responsables con la salud pública y en el momento que la gente tenga a mano este certificado, iremos con este proceso, pero a seis días del partido y cuando un certificado tarda un mes en entregarse, no podemos obligarlos a que lo presenten”, indicó.

Además, añadió: “Jugaremos sin público el próximo domingo. Es lamentable por lo que implica esto y por lo que se da a nivel internacional. Esto viene del Ministerio de Salud”.

Inicialmente el gobierno había aprobado el ingreso de 5.000 personas para el choque con los salvadoreños, pero con todas con las vacunas respectivas. El aumento de aficionados era de 2.000 personas, con respecto al aforo anterior permitido en el plan piloto que autorizó el gobierno en setiembre y que dio la posibilidad de contar con fanáticos en las gradas, tras una ausencia en las gradas de 17 meses, producto de la pandemia de la covid-19.

Ante la problemática que recalcó Villalobos para que los seguidores tengan las certificaciones y se puedan verificar de la forma adecuada para el ingreso al Nacional, en la Fedefútbol optaron para por hacer la petición de que se repitiera el mismo plan de setiembre, algo que tampoco se aceptó por Salud.

“El doctor Salas nos dijo que la forma de verificarlo es con la certificación de vacunación del Ministerio de Salud, esto nos lo comunicó 10 días antes del partido. Si uno se mete a buscar el tiempo que tarda para que se envíe esta certificación es de entre 10 a 15 días hábiles. Es por esto, que pedimos al gobierno instalar el mismo protocolo que los partidos anteriores, para contar al menos con 3.000 aficionados, pero no. Estamos a tiempo para usar el mismo plan anterior, pero no para pedir las certificaciones”, destacó el jerarca.

También recalcó que: “Hicimos todas las gestiones posibles ante las autoridades, pero las personas de Salud dicen que tiene que ser con un esquema de vacunación completa sí o sí. Somos provacunas, queremos sumarnos a la vacunación y certificación, pero la forma en la que se nos quiere imponer no es viable. Se nos dice que con el carné, pero no lo podemos hacer así. Hoy las autoridades del gobierno nos dan la espalda y nos obligan a trabajar con una certificación y muchos de los aficionados que quieren venir al partido, no van a poder contar con esto por tiempo”.

El dirigente levantó la voz y culpó a los personeros de Salud por todo lo que ocurre. Así mismo, enfatizó en que se dan ventajas en lo deportivo, en un momento en el que el resto de selecciones sí tienen público en las gradas y no afrontan estos obstáculos.

“El Ministerio de Salud le dice no al fútbol y no a la Selección. No queríamos llegar a esto, estuve todo el fin de semana trabajando en esto, hicimos todos los contactos, pero no. No encontramos la razón por la que hoy se nos niegue la posibilidad de tener al menos 3.000 aficionados en el estadio. Sigo sin comprender por qué un protocolo aprobado no puede repetirse de la forma en la que se realizó”, dijo el presidente.

Clama por ayuda

Más allá de que la Federación ya dio a conocer que jugará sin público ante El Salvador, Rodolfo Villalobos clamó por ayuda a las autoridades y que al menos le permitan a la Selección contar con 3.000 aficionados en las gradas y mantener el protocolo de setiembre.

Si el Ministerio de Salud da la autorización, Villalobos afirmó que estarían listos y se podría jugar con público frente a los cuscatlécos, pero de mantenerse la postura de que solo vacunados y con certificación, sería imposible dar marcha atrás.

“El trámite tarda entre 10 y 15 días hábiles para tener esta certificación y es algo imposible pensando en que el partido es el domingo. Si se cambiara y volvemos al menos a los 3.000 con distanciamiento, nosotros estamos listos y se podría contar con aficionados. Nos dicen que lo verifiquemos el día del partido con unas máquinas que hacen lectura QR, pero no podemos sacar a la venta entradas así”, destacó el jerarca.

En los enfrentamientos ante México y Jamaica (5 y 8 de setiembre respectivamente) se avaló la presencia de 3.000 seguidores en La Joya de La Sabana, no obstante, solo ante los caribeños se vendieron todos los boletos, debido a que el precio por entrada para el duelo contra los aztecas fue de ₡95.000.

En esta triple jornada eliminatoria la Nacional visitará primero a Honduras, el próximo 7 de octubre (6:05 p. m.), luego recibirá a los salvadoreños el 10 de octubre (4 p. m.) y finalmente será el enfrentamiento en suelo estadounidense, el 13 de octubre (5 p. m.).

La Sele no inició bien su ruta mundialista y luego de dos presentaciones como local y una afuera, apenas acumula dos puntos.