“Amelia desde el día uno se acercó a mí y me hizo sentir bien, me hizo sentir cómoda, ella hace seis años también confió en mí, me convocó y por cosas no pude venir, pero ella me ha dado toda la confianza, me ha hecho sentir en familia, igual mis compañeras, me han dado ese apoyo para sentirme bien y de mi parte he puesto toda mi buena actitud y siento que ha sido bien, me he sentido bien, me he sentido acuerpada y Amelia hasta el momento también se ha sentido bien con mi trabajo”, contó la futbolista.