“Acepté ir porque él habló conmigo, se acercó y me sembró esa semillita de que lo intentara, fue hace unos cinco años. Me gustaba la intensidad, el juego, todo, las compañeras, era un equipo muy bueno. Amelia (Valverde) estaba en el cuerpo técnico. A veces yo llegaba un poquito tarde al entrenamiento y no me gustaba, porque las compañeras podían sentir que había una preferencia o algo y como nunca hubo ayuda económica, eso era como la excusa y desistí”.