‘Puedo mantener el negocio abierto, pero no sé cuánto pan pueda hacer’, dijo panadero ante cortes de luz

Andrés Murillo tiene su panadería D’Andrés en el centro de Coronado, San José. Teme que los cortes de luz que se aplicarán a partir del lunes afecten su negocio más que a otro tipo de comercios, dado que la preparación del pan requiere de tiempos y horarios muy específicos.

“Desde las 5 a. m. se encienden las luces... hasta las 7 p. m. El uso de la corriente es continuo. El horno dura seis, siete horas encendido y debe ser continuo para que el pan no se eche a perder. Dependemos al 100% de maquinaria que usa electricidad”, expuso.

Lo que más complicará su trabajo, comentó, será no conocer con suficiente antelación los horarios de la suspensión del servicio, pues tener la información la noche anterior no le da tiempo para ajustar la preparación de cada tipo de pan o repostería y calcular las horas de ingreso de sus colaboradores. Según dijo, él no tendría problema en trabajar a deshoras, pero no quienes laboran con él.

“Para preparar el pan necesitamos un tiempo para que se desarrolle, es un proceso que no puede acelerarse. Con antelación se prevé la hora en la que lo hace, la temperatura, la humedad, y el tiempo donde yo puedo encender mi horno y meter el pan. Si yo no logro calcular ese tiempo bien, las cosas no salen. Y si me lo dicen la noche anterior, es muy poco tiempo para calcular cómo hacer el proceso”, lamentó.

Puso el ejemplo del pan baguette, que tiene un mínimo y un máximo de tiempo establecidos para permanecer en el horno y no pueden “hacerse pausas” de una o dos horas en su proceso. Una sola hora sin electricidad implica “detener el pan” para que no se desarrolle. Sabe que habrá pérdidas porque no hay garantía de las horas que durará cada corte.

“Esto también varía según los factores, si es en verano, si es en invierno, la temperatura y la humedad (que pueden variar según la hora del día) de cuando se prepara. Y no se sabe a qué hora nos dará tiempo para preparar la masa”, añadió.

Andrés Murillo, panadero y dueño de la panadería D'Andrés, en Coronado, expresó con angustia que los cortes de luz afectarán directamente el negocio. (Marvin Caravaca)

Las medidas frente a los cortes de luz

Esta panadería tiene la ventaja de tener una pequeña planta propia, la cual permite mantener los datáfonos funcionando para pagos, tener Internet, iluminar las vitrinas y tener las lámparas del techo encendidas. Esto permite mantener el negocio abierto para la venta, pero la producción de pan y reposterías podría paralizarse.

Esta planta la obtuvo cuando, en una ocasión, se suspendió el servicio por trabajos de mantenimiento durante ocho horas. Aquella vez le dijeron con varios días de antelación y pudo prepararse, pero esta vez, con tan poca tiempo, no podrá trabajar.

“Averigüé cuánto podía costarme alquilar una planta para que me permitiera hacer la producción de pan, y me salía casi en ¢2 millones por día. Además, tenía que dejar un depósito de la misma cantidad, eso es impagable”, subrayó.

Murillo manifestó que esta preocupación la comparten todos los panaderos, porque su trabajo se verá directamente afectado y los consumidores también tendrían menor cantidad de productos. Su petición es que se avise con más antelación sobre los cortes, para tener mayor margen de maniobra.

"Una sola hora sin electricidad implica 'detener el pan' para que no se desarrolle", expresó Andrés Murillo, preocupado por el efecto de los cortes de luz. Fotografía Marvin Caravaca.

Colaboró el fotógrafo Marvin Caravaca