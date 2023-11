En la Selección de Costa Rica todos reprobaron, principalmente el técnico

La Selección de Costa Rica tuvo un pésimo rendimiento en lo colectivo, un muy mal funcionamiento táctico y cero orden ofensivo y defensivo. El 3 a 0 de Panamá responde a una superioridad total en todos los aspectos.

Ni el buen ambiente inicial en el Ricardo Saprissa pesaron para que la Selección de Costa Rica mostrara un buen funcionamiento ante Panamá. Los canaleros golearon 3 a 0 en la Liga de Naciones de la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Otro aspecto que hay que señalar es la mala lectura del técnico Gustavo Alfaro antes del partido, porque evidenció falta de conocimiento de los jugadores con su planteamiento y más con su alineación. Incluso, colocó a jugadores en puestos que no son los habituales, es decir, mal alineados.

Así mismo, el entrenador nunca encontró una respuesta para recomponer durante el choque, porque su lectura en cancha fue deficiente (parte del mismo desconocimiento). De la mano con esto, no hubo liderazgo en el campo.

Era de esperar que Alfaro no conociera bien el medio local, pero llamó mucho la atención el desconocimiento evidente del rival. Con su propuesta, en teoría ofensiva, lo que hizo fue darle libertades a los panameños. La Selección estuvo tan confundida, que se invirtieron los papeles y fue Costa Rica la que golpeó de más, ante la incapacidad y la frustración.

Hay que entender lo que ocurrió no fue una mala noche, sino que es algo que se viene padeciendo a nivel de todas las selecciones y de los clubes.

El entrenador no podía hacer milagros, pero se está recogiendo lo que se sembró desde hace mucho: malas escogencias y mala preparación. Una Costa Rica improvisada, se midió contra un rival muy bien preparado y se pagó caro.

En resumen, Costa Rica fue un equipo disminuido, que no supo a qué jugar y tuvo futbolistas mal utilizados.

Análisis de los jugadores de la Selección de Costa Rica ante Panamá:

- Kevin Chamorro (5):

No tuvo el manejo, la presencia y el liderazgo que requiere un portero de la Selección. El primer tanto fue un muy buen gol, pero su reacción y el gesto técnico, deficientes.

- Pablo Arboine (4):

Jugó en un puesto que no es el habitual para él (lateral derecho) y le costó mucho acoplarse a la marca y al ida y vuelta. Llegó a destiempo en muchas jugadas y pudo haber sido expulsado. Su aporte en ofensiva fue nulo.

- Giancarlo González (6):

Sufrió cuando lo retaron en velocidad. Tuvo coberturas oportundas, pero un jugador de su nivel y recorrido debe asumir liderazgo en la Selección y no lo sentí claro en este aspecto.

- Juan Pablo Vargas (5):

Se espera mucho de él y no estuvo a la altura de la exigencia. No llegó a tiempo a las coberturas, perdió en el uno contra uno, sus retornos fueron lentos y tuvo dos errores que pesaron en el marcador.

- Jefry Valverde (4):

De inicio no lo pusieron en su puesto natural (lateral derecho). De igual manera, le alcanza en el medio local porque no lo atacan, pero no es un buen marcador y pese a su velocidad no pesó en ataque.

- Yeltsin Tejeda (5):

Muy esforzado, pero no le alcanzó para los recorridos tan largos que tuvo que hacer. Estuvo muy solo, no tuvo ayuda y quedó expuesto. Lució confundido, desesperado y recurrió a las faltas para frenar al rival.

- Jimmy Marín (5):

Tuvo que hacer más funciones defensivas que ofensivas, por lo que se fue diluyendo. Fue de los pocos que buscó el arco rival, pero le costó mucho en ataque, ya que nada funcionó en lo colectivo al pasar al frente.

- Brandon Aguilera (4):

No domina el puesto de volante mixto. Tuvo dos participaciones erróneas que terminaron en gol. Llegó tarde a las jugadas, porque su fuerte no es la marca. No alimentó a los atacantes y aunque lo intentó, no le alcanzó.

- Joel Campbell (5):

Jugó muy lejos del marco contrario, casi a 40 metros. Tuvo que hacer recorridos muy largos y se desgastó en labores defensivas, que le restan fortaleza en la ofensiva, para imponerse. Mostró mucho equilibrio emocional ante la adversidad que le planteó la misma afición.

- Anthony Contreras (5):

Muy esforzado, corriendo de lado a lado desesperado. No le dieron ningún balón con ventaja. Pese a su sacrificio, no fue productivo y quedó aislado.

- Manfred Ugalde (5):

Mostró buenos movimientos, pero no fueron bien aprovechados. Tuvo que bajar a la media a pelear, correr y no le alcanzó porque quería resolver todo solo. Se vió frustrado.

- Bryan Oviedo (5):

Cuando entró, la Selección mejoró, porque atacó más los espacios, pero al caer el tercer gol desapareció. Lo dobletearon y no pudo imponerse mucho, aún así estuvo mejor que Arboine.

- Alejandro Bran (4):

Entró desorientado, corrió sin un verdadero posicionamiento táctico. Llegó tarde, cometió muchas faltas y su aporte fue nulo en defensa y ataque. Su agresividad estuvo mal enfocada.

- Jewison Bennette (5):

Mostró buenas cualidades en dos jugadas apenas ingresó, pero luego se diluyó con el gol del rival. Aportó casi nada y no pesó más que el futbolista al que relevó (Jimmy Marín).

- Kenneth Vargas (5):

Corrió, pero sin mucho orden y tratando de resolver individualmente lo que el colectivo no podía hacer. El equipo había bajado las manos antes de que él ingresara.

- Álvaro Zamora (4):

Pasó desapercibido y prácticamente no tocó balones que incidieran en algo productivo. No pudo pesar, en un momento en el que todo estaba perdido.