Gustavo Alfaro: ‘Panamá nos ganó muy bien y la responsabilidad es mía’

Si hay reproches, algún reclamo, que se lo hagan a él. Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, aseguró que él es el único responsable y a los jugadores no se les debe achacar nada.

Alfaro dijo que Panamá fue mejor y que la Tricolor nunca tuvo la pelota y al final del primer tiempo se lo dijo a los futbolistas, corriendo no se le gana a Panamá.

- ¿Que dejó de hacer la Selección?

- Panamá ganó muy bien. Manifestó una superioridad y nos costó encontrar los tiempos del partido. Panamá rápido se puso 1-0. Es fácil venir y decir que la falta trabajo nos afectó, pero las diferencias fueron de un equipo rodado a un equipo que era un puñado de intenciones por tratar de equilibrar. Hay mucho trabajo por hacer y a fines de noviembre no nos volvemos a encontrar. No hay que apresurarse y tratar de terminar de manera contundente las jugadas y eso es tiempo, es trabajo.

“Esta tiene que ser una derrota que enseñe. Estamos en una etapa de construcción y tenemos que buscar solidez. Panamá hacía muy bien el ancho del campo y nos obligaba a correr detrás de las pelota. Cometemos errores en el segundo y tercer gol, creo que el arranque del segundo tiempo ajustamos mejor las marcas.

“Les dije a los jugadores que estén tranquilos, la responsabilidad es mía. Hice la lista, armé el equipo, pero que no pierdan el orgullo porque se debe corregir para el lunes. Tenemos que tratar de lograr un equipo más sólido, más compacto en sus líneas”.

- Usted habla de orgullo, pero ¿se siente satisfecho con el orgullo mostrado por los jugadores?

- Orgullo es el amor propio. Panamá nos superó futbolísticamente. No nos superó porque no se corrió o porque Costa Rica no se esforzó. Me duele cuando de pronto insultan a un jugador nuestro me duele. Si la tienen que agarrar que la agarren conmigo. No perdimos porque no luchamos o no arriesgamos, perdimos porque el equipo de enfrente fue superior y porque nos ganó en algunas batallas individuales.

- ¿Fue más que valentía una osadía de su parte dirigir, estar en el banquillo. Era importante que Claudio Vivas estuviera a su lado?

No. Para mí era lo más facil asumir y quedarme en platea, que ponga la cara otro. Hace 11 días llegué al país y conozco a los jugadores. He visto partidos y videos y obvio es difícil hablar con el resultado, pero si el marcador hubiera sido otro, seguro dicen qué barbaro que coraje. Me puedo equiovocar, tengo una visión y no soy un improvisado. Tengo mucho trabajo por delante, asumo y las decisiones son mías para bien o para mal.