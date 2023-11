Afición de la Selección de Costa Rica: Vergüenza nacional

Sé que al decirlo me ganaré algún insulto. Más de uno dirá que el título de periodista me salió en el Corn Flakes. Otros recomendarán que me dedique a limpiarle los tacos a Joel Campbell. No faltarán quienes me sugieran como relacionista público de la Sele. Espero cualquier cosa de los aficionados que silbaron a Joel, corearon a todo galillo el “fuera Campbell” y le cantaron el ¡ooole! a la Selección entera cuando Panamá tejía pases con el 3 a 0 en el marcador. A riesgo de eso y más, no me aguanto las ganas de decirlo: la afición me decepcionó tanto como el equipo. Ni más ni menos.

