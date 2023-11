Costa Rica vs. Panamá en vivo: Gustavo Alfaro empieza su misión con la Selección Nacional

La Selección de Costa Rica y la Selección de Panamá se enfrentan este jueves 16 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El partido está pactado para las 9 p. m. y será el primer juego de la ‘Sele’ con Gustavo Alfaro en el banquillo de la Tricolor.

El juego de vuelta será el lunes 20 de noviembre, a las 8 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Rommel Fernández, en Panamá.

La selección que gane esta serie pactada a dos duelos avanzará al Final Four de la Concacaf y también clasificará directamente a la Copa América 2024.

Mientras que la selección que pierda este emparejamiento se despedirá de la Liga de Naciones como tal, pero tendrá la posibilidad de disputar un repechaje.

Esa repesca será a un partido único el 23 de marzo de 2024 en el Toyota Stadium, en Frisco, Texas, Estados Unidos y lo que estará en juego será el último chance para ir a la Copa América.

Pero Gustavo Alfaro y sus hombres piensan en lo más importante de hoy, que es esta serie contra Panamá. Un desafío difícil a todas luces, pero no imposible.

Los pocos días de trabajo no son excusa para el hombre que hace una semana fue presentado de manera oficial como el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica y que unas horas después tuvo que hacer su primer llamado al equipo de todos.

“Estoy muy confiado en que podemos lograr el resultado. Todos se han sumado al camino del cambio. Pregunté a los muchachos qué deseaban hacer, correr o jugar, y la respuesta que recibí fue la que esperaba. Entiendo la urgencia del corto plazo, pero la búsqueda es consolidar un equipo que pelee por clasificar al Mundial y enfrentar cualquier desafío que se presente.

”La obligación de ganar estará implícita este jueves, pero mi visión a largo plazo me lleva a sentir que la gente de Costa Rica puede estar tranquila. Tendremos una Selección que, con el tiempo, jugará muy bien. No tengo ninguna duda al respecto”, aseguró Gustavo Alfaro en la rueda de prensa previa al primer round entre la Tricolor y Panamá.

Confesó tener la sensación de que en sus manos está algo muy prometedor, destinado a ser más futuro que presente, pero ya habrá tiempo para eso.

“Puede ser que el juego del equipo guste o no. Puede ser que ganemos o no, pero lo que no podemos negociar es que dejemos de luchar hasta el final. El equipo debe luchar hasta lo último por un resultado”, advirtió el timonel de la ‘Sele’, antes de su estreno oficial al frente de la Nacional.

Gustavo Alfaro ve muchas ganas en la Selección Nacional

La Selección de Costa Rica entrenó un día antes en el Estadio Ricardo Saprissa. El partido contra Panamá es este jueves, a las 9 p. m. Foto: Sergio Alvarado

¿Cuáles son las series en cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf? Copiado!

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago

Honduras vs. México

Costa Rica vs. Panamá

Jamaica vs. Canadá

Estas son las reglas de desempate para series de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf Copiado!

De acuerdo con las normas de Concacaf para la fase de cuartos de final de la Liga de Naciones, los criterios de desempate que se utilizarán al final de las series en caso de ser necesario están definidos y son muy claros. Aquí puede repasarlos:

Goles de visitante: En caso de empate en el marcador global después de los dos partidos, los goles de visita se toman como criterio de desempate y valen doble.

En caso de empate en el marcador global después de los dos partidos, los goles de visita se toman como criterio de desempate y valen doble. Tiempos extra: Si persiste el empate después de los 180 minutos y no se resuelve por los goles de visita, se pasa al tiempo extra para definir (dos períodos de 15 minutos cada uno).

Si persiste el empate después de los 180 minutos y no se resuelve por los goles de visita, se pasa al tiempo extra para definir (dos períodos de 15 minutos cada uno). Gol de visitante en tiempo extra: No se aplica la regla del gol de visitante en este tiempo adicional. Es decir, que si en el Rommel Fernández se requiere de 30 minutos adicionales, las anotaciones que marque Costa Rica no valdrían doble ante empate en el global.

No se aplica la regla del gol de visitante en este tiempo adicional. Es decir, que si en el Rommel Fernández se requiere de 30 minutos adicionales, las anotaciones que marque Costa Rica no valdrían doble ante empate en el global. Sustituciones en tiempo extra: En el tiempo extra se permite una sustitución adicional por equipo. En el tiempo regular, cada selección tiene la opción de realizar cinco cambios.

En el tiempo extra se permite una sustitución adicional por equipo. En el tiempo regular, cada selección tiene la opción de realizar cinco cambios. Lanzamientos desde el punto de penal: Si después de los 180 minutos y los 30 adicionales en tiempo extra persiste el empate, se recurre a los lanzamientos desde el punto de penal para determinar al ganador.

Recomendaciones básicas si va al partido entre Costa Rica y Panamá en el Estadio Ricardo Saprissa Copiado!

El partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección de Panamá empezará a las 9 p. m., pero según informó la Federación Costarricense de Fútbol, la solicitud a los aficionados es que ingresen al reducto al menos una hora antes para que sean parte de las actividades previas.

Las puertas del estadio se abrirán a las 6 p. m., pero desde las 3 p. m. se activará el cierre de calles a 100 metros del Estadio Ricardo Saprissa.

Tome en cuenta que para este juego se contará con la presencia de 150 agentes de seguridad privada dentro del estadio; 100 oficiales de la Fuerza Pública en los alrededores, 25 oficiales de Tránsito, 120 acomodadores, 4 ambulancias y 95 integrantes de personal médico. Además, habrá un Centro de Operaciones dentro del estadio.

Fedefútbol plantea entretenimiento más allá del partido en sí Copiado!

La Dirección Comercial de la Federación Costarricense de Fútbol en conjunto con la empresa productora Jogo se dieron a la tarea de presentar una serie de opciones de entretenimiento antes del compromiso entre Costa Rica y Panamá. Así que tome nota de lo que encontrará en el estadio:

Food trucks en ambas explanadas (este y oeste).

En el sector oeste se habilitará el Lounge La Sele, donde la gente podrá disfrutar de música con un DJ nacional y una singular ambientación.

Habrá un recibimiento especial en el momento del ingreso de los equipos. Para ello, se coordinó con un grupo de aficionados con experiencia en ese tipo de despliegues

Se invita a todos a llegar al menos una hora antes, para que puedan disfrutar con comodidad de todas las sorpresas que se vivirán en el estadio.

La Fedefútbol busca que los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica tengan diversas opciones de entretenimiento y para eso se alió con Jogo. (Fedefútbol)

Como parte de la estrategia de comunicación para el arranque de la era de Gustavo Alfaro y esta serie entre Costa Rica y Panamá, la Federación lanzó una campaña bajo el lema “Somos el eco de un país”.

“La Selección Nacional se merece una producción del más alto nivel, que involucre a los aficionados como un actor indispensable en la experiencia integral. El espectáculo fuera de la cancha está de nuestro lado, dentro de la cancha lo dan los jugadores. Ojalá se organicen para venir varias horas antes, ya que la afición es un jugador elemental para el recibimiento de los equipos”, comentó la directora de mercadeo y comunicación de la Fedefútbol, Marcela Trejos.

10 minutos con Gustavo Alfaro: conozca más al técnico de la Selección Nacional Copiado!

Costa vs. Panamá se jugará a estadio lleno Copiado!

Técnico de Panamá no le teme al Estadio Ricardo Saprissa Copiado!

“Me gusta estar en campos con buen ambiente, esa es nuestra pasión y la experiencia la tenemos; hace poco en la semifinal de Copa Oro ante Estados Unidos, contra El Salvador fue lo mismo y no mucho menos la final contra México, donde había 80 mil mexicanos y situaciones hostiles ha habido, pero los jugadores lo han llevado a la perfección. Lo importante es respirar el ambiente de fútbol”, afirmó el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, horas antes del partido en Tibás.

Thomas Christiansen asegura que tiene bien estudiado a Gustavo Alfaro. (LUIS ACOSTA/AFP)

Un día antes de atender a los medios de comunicación en territorio costarricense, Thomas Christiansen emitió unas declaraciones en Panamá con una pizca de picante, al asegurar algo en lo que no deja de tener razón, pues dijo que Costa Rica no habría llenado el Estadio Nacional para este partido. Más detalles los puede leer en este enlace.

Selección de Costa Rica a la carga Copiado!

Estos son los 26 jugadores elegidos por el profe Gustavo Alfaro para enfrentar los juegos contra Panamá este 16 y 20 de noviembre.

