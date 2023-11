Gustavo Alfaro: ‘Lo que no podemos negociar es que el equipo luche hasta el final’

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, se muestra complacido con el equipo y el desempeño de los jugadores en los entrenamientos. Según comentó, están tratando de armar un plantel, pero lo fundamental para el entrenador es que nota convencidos a los futbolistas.

A pesar del tiempo limitado de trabajo, tan solo cuatro días para conocer a los seleccionados y plasmar sus ideas antes del enfrentamiento contra Panamá este jueves a las 9 p. m., Alfaro vislumbra un futuro prometedor para Costa Rica.

El entrenador elogia la predisposición y actitud de los jugadores, destacando el entusiasmo palpable como si tuvieran un deseo ferviente de saltar a la cancha. Alfaro los felicitó por ese ímpetu y entrega en las prácticas.

“Tengo la sensación de que tenemos algo muy prometedor en nuestras manos, más futuro que presente”, afirmó Alfaro, basándose en lo observado en el campo y en la convivencia entre los seleccionados.

Más allá de lo que ha presenciado, Alfaro subraya un principio innegociable: “Puede ser que el juego del equipo guste o no. Puede ser que ganemos o no, pero lo que no podemos negociar es que dejemos de luchar hasta el final. El equipo debe luchar hasta lo último por un resultado”.

“Hay cosas más importantes que la táctica, es mucho más importante la actitud”

“Estos chicos desbordan entusiasmo, ya quieren saltar a la cancha”

“No dudo de la experiencia y actitud en estos 26 jugadores” - Gustavo Alfaro, Director Técnico de la Sele 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/syYW7DuHYb — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 15, 2023

- ¿Qué tan cerca está de encontrar el primer once ante Panamá?

- Estamos en la búsqueda porque los jugadores no llegan todos al mismo tiempo en las selecciones. Nos encontramos en una etapa de conocimiento, donde podemos prever las prioridades y lo que queremos conformar. Posteriormente, en las pocas prácticas o momentos que tenemos para ensayar o trabajar, ajustamos detalles y exploramos diferentes combinaciones. Será necesario contar con todos los jugadores, por lo que la paciencia y la preparación para las oportunidades son clave. Estamos en constante búsqueda y ajuste de detalles. Hoy daría la alineación; siempre acostumbro a hacerlo el día anterior al partido. No soy el tipo de entrenador que prefiere esperar hasta el último momento. Quiero que mis jugadores tengan la certeza de que van a jugar. Aún me queda un entrenamiento y hay detalles que debo afinar.

- ¿Ya tiene definido el capitán del equipo?

- No, porque soy muy respetuoso de ese tema. Para mí, no hay un solo capitán. Un equipo, o una selección no tiene un solo capitán. Por lo general, en mis equipos, hay cuatro o cinco capitanes que son los líderes, y después uno se pone la banda. Es más una decisión de los jugadores que del entrenador. El capitán surge de la elección de los futbolistas, y así me he manejado a lo largo de mi carrera. Yo llego a un grupo que está armado y no voy a llegar a decir el capitán es tal jugador, así no es.

- ¿En la Selección tiene el perfil de jugadores que requiere para desarrollar su idea?

- Ese es el desafío y es lo que pienso, aunque no necesariamente debe ser la verdad para los demás. En mi opinión, el mejor técnico es aquel que encuentra la mejor estructura en las individualidades que tiene a su disposición. En este sentido, Costa Rica presenta la capacidad para jugar con línea de 5 o 4, armar un centro del campo, contar con un organizador de juego, desempeñarse con 2 puntas, utilizar extremos, y estamos en la búsqueda del mejor sistema. Observo buenas capacidades técnicas, físicas e intelectuales en el equipo. Las preguntas que nos formulamos son muy pertinentes y nos ayudan significativamente en la búsqueda de lo que deseamos.

- ¿Confía en que se puede lograr el resultado?

- Estoy muy confiado en que podemos lograr el resultado. Todos se han sumado al camino del cambio. Pregunté a los muchachos qué deseaban hacer, correr o jugar, y la respuesta que recibí fue la que esperaba. Entiendo la urgencia del corto plazo, pero la búsqueda es consolidar un equipo que pelee por clasificar al Mundial y enfrentar cualquier desafío que se presente. La obligación de ganar estará implícita mañana, pero mi visión a largo plazo me lleva a sentir que la gente de Costa Rica puede estar tranquila. Tendremos una selección que, con el tiempo, jugará muy bien. No tengo ninguna duda al respecto.