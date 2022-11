Costa Rica vs. España en vivo: Ticos dieron serenata a la ‘Sele’ en la víspera del debut

Oeoeoeoé, ticos, ticos... Copiado!

La Selección de Costa Rica está a punto de abrir su sexto expediente en una Copa del Mundo. La Tricolor se enfrenta este miércoles a España, en la primera jornada del Grupo E en el Mundial de Qatar 2022. El pulso se disputará a partir de las 10 a. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Al Thumama.

Una cantidad importante de aficionados ticos se acercaron al hotel de la Selección de Costa Rica para alentar a la Tricolor en la noche previa al debut en el Mundial de Qatar. Y los jugadores se dieron cuenta, porque esta imagen la captó Anthony Hernández. (Instagram Anthony Hernández)

#CRC compite en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa Santa Marta 2022. Desde allá, le envían buenas vibras a #LaSele en #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nacion

La barra tica en Qatar

En Doha, los ticos hacen de las suyas y algunos se acercaron en la víspera del juego al hotel de concentración, para demostrarles un apoyo total a los integrantes de La Sele.

Incluso, Luis Fernando Suárez se les acercó para darles unas palabras.

Para este miércoles, la afición tica presente en el Mundial tiene organizada una caravana.

La convocatoria está pactada para las 4 p. m. en Qatar (8 a. m. en Costa Rica) y el plan es el siguiente: “Irnos caminando todos en este trayecto haciendo música cantando. Y pues haciendo vibra para el partido”.

Así opinan nuestros 'Fiebres del Mundial' por WhatsApp

Es todo el país el que está en la misma sintonía. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp ‘Fiebres del Mundial’ de La Nación, algunos integrantes respondieron a una dinámica y nos regalaron su opinión para la previa del estreno en Qatar. Por cierto, puede ingresar a ese chat aquí.

Gerardo Soto: ¿Qué espero de Costa Rica? Espero un juego digno. Pensado, pausado, con la mira puesta en ganar y demostrar que merecemos estar en un Mundial. Eso implica estrategia, garra y muchas ganas. Que la lucha tenaz no sea un estribillo insulso, sino un grito de faena con el objetivo de lograr prestigio, estima y honor. Es un juego. Si se gana, que sea con orgullo. Si se pierde, que sea con dignidad. Si se empata, que sea en gran lid. Quiero que ninguno olvide que la tierra que representan es un país forjado con lucha, un territorio geo y biodiverso, cuyos habitantes los apoyamos y deseamos que nos representen como los héroes de la patria lo han hecho.

John Seevers: Todo Naranjo con Aguilera y Costa Rica.

Ana C. Rodríguez: Lo único que espero de La Sele es que ‘le ponga’ como lo han hecho en todos los Mundiales en que Costa Rica ha estado presente. No deben intimidarse por los equipos contra los que van a jugar, porque en la cancha juegan once contra once, todos tienen las mismas capacidades.

Y que no se rindan hasta que el árbitro pite el final del partido. Desde aquí les vamos a mandar todas las mejores vibras posibles para que representen al país en forma brillante.

Priscilla Williams: Definitivamente al existir compañerismo y liderazgo, Costa Rica se ha vuelto más fuerte y sólido para poder alcanzar el objetivo. Felipe Camacho y Luis Fernando Suárez han sido excelentes facilitadores para sacar lo mejor de cada jugador. Además, la ‘estrategia obligatoria’ por parte de Suárez para mantener veteranos claves e incorporar novatos con hambre de éxito y aprendizaje, hacen todo lo antes mencionado en una gran probabilidad para que tengamos un excelente resultado.

Manuel Baltodano: Espero una España con una amplia posesión de balón, intentando mover la pelota por toda la cancha para abrir espacios y buscar que la defensa de La Sele salga. Espero una Costa Rica replegada y compacta en defensa, intentando mantener el cero atrás y buscando opciones con la velocidad y el desequilibrio que ofrecen jugadores como Gerson Torres, Jewison Bennette y Joel Campbell. Mi pronóstico es un empate 1-1.

Freddy Coto Varela: Yo espero que Costa Rica le gane a España 0 a 1, o por 1 a 2 y le gane a Japón. Con eso clasificaremos. Espero que los jugadores de Costa Rica den todo lo mejor de ellos. Con eso me quedaría más que satisfecho.

Tahirí: Lo que espero de La Sele es que lo den todo en la cancha desde este primer partido. Mi corazón con ustedes, Sele.

Freddy Núñez González: Yo quiero que Costa Rica juegue con los jóvenes, solo así se puede ganar. Esa es mi opinión del Mundial. ¡Que viva Costa Rica!

¿Dónde puedo ver el partido de Costa Rica?

Este miércoles la Selección de Costa Rica debutará ante España en el Mundial Qatar 2022 y tendrá a todo un país expectante y lleno de optimismo.

La Selección de Costa Rica ultimó detalles para el debut ante España en el Mundial de Qatar. Luis Fernando Suárez dijo que un día antes del juego no tenía definido su once. ¿Le creemos? (RAUL ARBOLEDA/AFP)

La Tricolor se enfrentará a La Roja del entrenador Luis Enrique, a partir de las 10 a. m. y se podrá observar por Canal 7.

Aquí puede repasar la programación completa de este miércoles.

Tico en España: 'Les dije a mis compañeros que el jueves iré con la camiseta de la Sele'

Con un montón de sueños e ilusiones, hace nueve años el costarricense Pablo Cordero Mesén se instaló en España. Los primeros siete años los vivió en Bilbao, pero luego se mudó a Málaga.

Este joven de 21 años es estudiante de Periodismo en la Universidad de Málaga y aunque ya tiene la nacionalidad española, el miércoles se envolverá en el blanco, azul y rojo de nuestra bandera, cuando la Sele enfrente a España a las 10 a. m. en el Mundial de Qatar 2022. Aquí encontrará su historia.

Pablo Cordero Mesén tiene nueve años de vivir en España.

Las familias de los futbolistas de La Sele también juegan

Keylor Navas, Óscar Duarte y Bryan Oviedo recibieron la visita de sus esposas en Qatar y compartieron unos minutos amenos, el día antes del debut en la Copa del Mundo.

Andrea Salas, la esposa de Keylor expresó en su Instagram: ‘Todos unidos por un país pequeño, pero grande de corazón’. Ella afirma tener demasiadas emociones juntas, tal y como lo puede leer aquí.

Keylor Navas, Bryan Oviedo y Óscar Duarte compartieron con sus familias antes del debut de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar. (Instagram Andrea Salas)

Celso Borges y su definición de 'pura vida'

Observe este video. ¿No se le estruja el corazón?

Mensaje de Celso Borges previo al debut mundialista La Federación Costarricense de Fútbol reveló un mensaje de Celso Borges al pueblo de Costa Rica previo al debut mundialista contra España.

Otro video inspirador cortesía de TDMás

La voz del capitán Bryan Ruiz

“Este partido para nosotros es muy importante, el primer partido puede dictar la posibilidad de clasificar o no a los octavos de final, sabemos esa importancia y lo vamos a jugar valientes contra una Selección que sabemos a lo que juega”, afirmó el capitán de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz. La nota completa la encontrará aquí.

Bryan Ruiz tiene mucha ilusión. Este miércoles empieza su último Mundial. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Luis Fernando Suárez contradijo en algo a Luis Enrique

Lo que pasa es que Luis Enrique dijo que él es el líder de la Selección de España. ¿Tiene ese mismo rol Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica? Esta fue su respuesta.

Pero no solo eso dijo. En realidad, su rueda de prensa fue muy extensa y explicó con lujo de detalles por qué es que Costa Rica tiene que pensar en grande.

Luis Fernando Suárez y Bryan Ruiz acudieron a la conferencia de prensa previa al partido entre Costa Rica y España en el Mundial de Qatar. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

'Lo daremos todo, en el Mundial lo daremos todo'

Keylor Navas, Francisco Calvo, Jewison Bennette, Joel Campbell, Carlos Martínez y Celso Borges son parte de los futbolistas de la Selección de Costa Rica que quisieron comunicar algo en sus redes sociales. Puede repasar los posteos aquí.

Escrito por Carolina Jaikel: A Bryan Ruiz en su último Mundial

Carolina Jaikel, la esposa de Bryan Ruiz escribió una columna en ‘La Nación’ dedicada al capitán de la Selección de Costa Rica, antes del debut en el Mundial de Qatar 2022. Léala aquí.

La familia siempre ha sido muy importante para Bryan Ruiz. El capitán de la Selección de Costa Rica posa con sus hijos Benjamín, Mathías y Leonardo. También está al lado de su esposa Carolina Jaikel. (Instagra)

Nación Deportiva: Un análisis de Marvin Solano y Cristian Brenes

Nación Mundialista: Después de lo de Argentina ahora creo mucho más en Costa Rica La Selección Nacional debuta este jueves a las 10 a. m. en el Mundial de Qatar 2022. España es un rival muy complicado

Escrito por Yokasta Valle: Le gané a una española cuando todos decían que era imposible

Yokasta Valle, bicampeona mundial de boxeo, escribió una columna en ‘La Nación’ dedicada a la Selección de Costa Rica, previo al debut en el Mundial de Qatar 2022. Aquí puede leerla.

Escrito por Leonardo Chacón: 'El planeta entero los mira'

Leonardo Chacón, triatleta olímpico quien escribió una columna en ‘La Nación’ dedicada a la Selección de Costa Rica, previo del debut en el Mundial de Qatar 2022. Sus palabras las encontrará en este enlace.