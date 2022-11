Escrito por Yokasta Valle: Le gané a una española cuando todos decían que era imposible

Hola, mi nombre es Yokasta Valle Álvarez, bicampeona mundial de boxeo y aunque después de un desatinado mal entendido con un jugador de la Selección Nacional me dije que nunca más iba a hablar de fútbol, religión o política, hoy puedo hacer una excepción porque se trata del equipo de todos. De la ilusión de todo un país, de esa camiseta tan bonita que nos hace vibrar, sufrir y celebrar a todos.

Como atleta desde lejos uno dice ¡wow! que increíble el apoyo que reciben los muchachos de tantos aficionados, patrocinadores, prensa...

Pero lejos de enviarlos, al menos yo me digo se lo han ganado. En este hermoso país, en cada rincón de Costa Rica se estará pendiente y viviendo intensamente el antes, durante y después de cada juego. La verdad para mí es muy merecido y deberían sentir presión, de la buena, por tener el honor de cargar con las ilusiones y sueños.

Ya en el plano deportivo y preparándome para escribir sobre la Sele, pensando y analizando sobre qué tema sería mejor hablar, llegué a toparme con las declaraciones del joven Jewison Bennette de tan solo 18 años, donde firmemente dice que quiere ser campeón mundial.

¡Qué mentalidad, qué ganador! Pero bueno, como no sentirlo así si tiene de compañero al mejor portero del mundo, Keylor Navas, que sabemos nos va a dar su vida en cada jugada que llegue a su marco.

Contamos con una defensa de lujo con Francisco Calvo y Óscar Duarte, quienes son una muralla que puede ser apoyada por un jugador único y que si analizamos bien, quién va a poder detener, al menos contra España y Japón, a nuestro gigante Kendall Waston (ojalá lo sepamos aprovechar).

Tenemos una media cancha de lujo, con un jugador que me impresiona con su pasión, un verdadero guerrero como Yelsin Tejeda. Además yo siempre quisiera tener en mi equipo el liderazgo de un capitán como Bryan Ruiz, quien juegue o no, siempre va a aportar.

También contamos con muchos jóvenes que quieren comerse el mundo, como el mismo Jewison o este muchacho que apareció de la nada y yo misma me decía ¡este muchacho se ve como un niño!, pero juega como si tuviera años haciéndolo, el saprissista Álvaro Zamora y así otros más.

Pero sobre todo cómo no creer en ser campeón mundial si en mi equipo juega Joel Campbell, ¿o es que no lo han visto jugar, pelear, correr cada balón como si no hubiera un mañana?

Lo mejor de todo, para las personas de poca fe, es que ya lo vivimos en el Mundial de Brasil 2014, cuando hicimos cosas consideradas imposibles.

La verdad es que cuando a los costarricenses nos ponen a prueba o se nos menosprecia, sacamos ese “extra” que yo espero ver en este mundial de mi Selección, ese “algo” que cada tico llevamos dentro de nuestra piel y que a mi me ha hecho ganar cuando no tenía nada de oportunidad.

Por eso ante nuestro primer compromiso frente a España me voy a poner de ejemplo. Yo le gané mi título mundial a la española Johana Pastrana cuando todos me decían que era imposible, que tenía 99% de posibilidades de perder.

Pero al final éramos solo ella y yo, eso sí, yo me preparé a conciencia y lo logré sin importar que ella en el papel era la favorita. Como se dice en el boxeo, el que pega primero pega dos veces y ese sueño de Jewison y de un país entero se empieza ganándole a España.

Luego debemos ir round por round, sin miedo y pensando en que tienen el apoyo incondicional de todo un país que nunca, nunca los abandonará, y al cual le deben todo el sudor y el pundonor que yo sé que tienen. Como yo me digo en cada pelea, ¡vamos muchachos, con todo! No nos guardemos nada hasta ser Campeones del Mundo!