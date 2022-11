Luis Fernando Suárez lamenta que nunca tuvimos el balón

Luis Fernando Suárez, entrenador nacional, brindó las primeras declaraciones luego de la pesadilla que pasó la Tricolor ante España.

El conjunto patrio perdió 7 a 0 sin tener el esférico, sin embargo sorpresivamente Suárez aseguró a Teletica Deportes que el plantel que puso en el campo era para controlarlo, por lo que lamentó que el gran error de la Nacional fue no tener la pelota.

“Es difícil explicar, veníamos con un montón de expectativas importantes. España desde el principio tomó la pelota, la clave fue que no tuvimos la pelota, nos tocó correr mucho más porque no teníamos la pelota. No tuvimos una situación de cuatro pases, es muy complicado así”, detalló.

El colombiano enfatizó en que a los jugadores se le vio carencias técnicas.

“No tuvimos la pelota, nos picaba la pelota, nos chocaba. Yo creo que lo más importante es que no tuvimos la pelota; si no tenemos buena técnica y fundamentación tenemos problemas”, profundizó.

Sobre el resto del torneo que queda, los juegos contra Japón el próximo domingo a las 4 a. m. y Alemania en el cierre el 27 de noviembre a la 1 p. m., el DT pronunció que es trascendental darle la vuelta a la página.

“Los partidos que uno gana épicamente y los que se pierden de esta manera, tienen la particularidad que lo más importante es darle la vuelta lo antes posible”, finalizó.