“Si usted me pregunta que me gusta, me gusta tener el dominio del juego, me gusta la posesión, pero me gusta el ataque, no me desvivo por la posesión, me desvivo por los chances que genere mi equipo. Quiero ir al arco rival rápido y quiero que la pelota esté circulando cerca del arco rival”, señaló Matosas.