Carlos Mora consuma un giro radical que lo impulsó a la Selección

En el inicio del 2022 Carlos Mora recibió un golpe que pudo hacerlo trastabillar y del que un jugador joven no siempre se suele levantar con facilidad. En enero Alajuelense lo desinscribió del equipo de la Primera División y lo registró con boleta de alto rendimiento. El mensaje manudo hacia su futbolista fue un claro jalón de orejas, pero lo que nadie se esperaba, ni el mismo Mora, fue que dos meses después estuviera en la Selección Nacional para enfrentar el cierre del octagonal de Concacaf.

El volante fue convocado al último microciclo de la Nacional por Luis Fernando Suárez, como premio a su desempeño en el terreno de juego. Y es que por más que esta figura de 20 años no siguió como ficha de Primera en la Liga, esta decisión le hizo despertar, al punto de jugar nueve de los 10 partidos de su club en el Torneo de Clausura 2022 (cuatro titular), conseguir dos goles y dar una asistencia.

El propio mediocampista reconoció que al recibir la información de los rojinegros le costó asimilarlo y hoy en día hasta para él es extraño estar en la Sele, en un momento crucial, pero se debe a que aceptó la reprimenda y supo enfocarse.

“Hasta yo me sorprendí también con todo esto que me está pasando (Selección). Venía de un momento en el que no me estaban saliendo bien las cosas, pero me dije que tenía que salir adelante, darle sin miedo y aprovechar el apoyo de mi familia y todos los que están a mi lado. He ido mejorando, me he esforzado mucho y he trabajado extra por aparte”, señaló.

Carlos Mora (final a la derecha) es uno de los juveniles que se quedó en la lista de convocados de la Selección para el cierre de la octagonal rumbo a Catar 2022. (Albert Marín)

Así mismo, agregó: “Lo que pasó fue como un despertar para mí, pero lo tomé con calma. No podía desesperarme, porque sino las cosas no me iban a salir bien. Ahora que estoy en la Selección veo que puse de mi parte, que he podido retomar mi nivel y estoy acá en la Sele. Todo está en la mente, traté de motivarme, de confiar en mis capacidades y tener claro lo que podía dar”.

Mora aceptó consejos de figuras de más experiencia, como el propio Bryan Ruiz, con quien comparte camerino en la Tricolor y en el León. Además, optó por realizar trabajos extra en el CAR en sus tiempos libres y considera que el camino fue no dudar de sus capacidades.

Ahora hasta ve más real el sueño que tuvo de niño y piensa que tiene chances de debutar en una eliminatoria en la Mayor. Eso sí, la exigencia y la presión están al límite, en un momento en el que el combinado patrio busca el boleto directo o al menos el repechaje al Mundial de Catar en tres partidos claves: Canadá (24 de marzo), El Salvador (27 de marzo) y Estados Unidos (30 de marzo).

“Cuando se dio lo del alto rendimiento me lo tomé con calma. No le metí mucha mente, porque podía afectarme más y me quedé tranquilo. Opté por confiar en mis capacidades, en lo que puedo dar y aspirar en grande. Todo está en la mente y uando uno no se conforma y aspira a más, le ayuda a seguir adelante y lograr lo que se quiere... Estoy viviendo una nueva etapa, me siento muy contento y emocionado por dar todo por esta camiseta”, recalcó.

El volante rojinegro se siente muy respaldado por el cuerpo técnico de la Selección, en especial por Suárez, con quien ha hablado y ya le transmitió esa confianza absoluta en los jóvenes. El timonel colombiano le abrió las puertas a nuevas figuras y ha demostrado con acciones que no le tiembla el pulso para poner a juveniles en cancha, sin importar si se juega el boleto a Catar y se está contra la pared.

“Todos los jóvenes que vinimos a esta convocatoria estamos preparados, venimos con toda la confianza del profesor y nos toca retribuirle todo esto. Estamos disfrutando, sabemos lo que podemos dar y nos sentimos preparados para lo que se viene. Desde niño uno anhela estar acá y toca aprovechar la oportunidad”, finalizó Mora.