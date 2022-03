Bryan Ruiz lanza un reto al destino y se niega a que estos sean sus últimos tres partidos con la Selección

Bryan Ruiz ha sido más que claro, está en sus últimos partidos con la Selección Nacional, pero al igual que hizo Michael Jordan en su época dorada, el histórico capitán de la Tricolor quiere un “último baile” digno de sus 17 años en la Sele y de los logros que acumula. Para quienes tenían dudas, Ruiz apunta a estar en Catar 2022 con 37 años (36 actualmente) y le importa poco lo que se piense.

Ruiz sabe bien que los tres partidos que restan del octagonal (Canadá el 24 de marzo, El Salvador el 27 de marzo y Estados Unidos el 30 de marzo) definirán si se clasifica directo al Mundial, si se va al repechaje o si se firma una debacle para el fútbol tico. Estos juegos también determinarán si sigue en la Nacional o se acaba su gran aventura.

Eso sí, de lograr la gesta de clasificar a la Copa del Mundo, Bryan se ve disputando este evento en diciembre como capitán (tercero en su carrera) y ahí sí, olvidarse para siempre del sentimiento que genera ponerse la roja y la cinta en su brazo izquierdo.

“Mi idea es cerrar este año con un Mundial más, sería espectacular cerrar mi carrera así. Sin embargo, hay situaciones que uno planea, piensa y analiza, pero que sucedan es otra cosa. En estos momentos tenemos la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo y sabiendo que podrían ser mis últimos tres partidos con la Selección voy a dar lo máximo, tanto individualmente, como ayudándole al grupo... Es una parte muy importante de mi carrera, porque es el cierre de la Selección para mí y representar al país ha sido lo mejor en mi profesión”, manifestó.

Bryan Ruiz suma dos semanas de trabajo con la Selección para el cierre del octagonal de Concacaf y este lunes compartió con la mayoría de legionarios que ya se integraron al trabajo. (Albert Marín)

Al líder en Brasil 2014 y en Rusia 2018 se le preguntó si quiere que se le recuerde por su histórico gol para el triunfo ante Italia (fase de grupos del 2014), o por su tanto que gritó todo el país ante Grecia (octavos de final de la misma competición). Incluso, si prefería que lo vieran como quien portó el brazalete de capitán y el “10″ en ocho duelos mundialistas o por sus 50 juegos eliminatorios en los que consiguió 14 festejos.

Sin embargo, nada de esto le genera un interés particular, en el ADN del creativo está luchar por más, como lo hizo luego de quedarse en lista de espera para Alemania 2006 o ver como la Tricolor fue eliminada de Sudáfrica 2010 en el último suspiro y pese un doblete suyo contra Estados Unidos.

“Siempre ha sido difícil hablar de mí, pero no he pensando en cómo quiero que me recuerden, porque en mi cabeza está que estos no sean mis últimos tres partidos, sino el tener la oportunidad de jugar más con una Selección clasificada al Mundial. Al final, la forma en la que me recuerden dependerá de cada quien, pero mi esfuerzo siempre ha estado y he dado lo mejor... No es fácil saber que se acaba una etapa de las más lindas en la carrera de un futbolista, que es representar a la Selección. Da nostalgia y tristeza, pero es parte de nuestras carreras y del fútbol, así que toca asumirlo de la forma más profesional posible”, destacó.

Crítico en todo momento

Si hay un elemento que caracteriza a Bryan Ruiz es que suele ser muy crítico, da la cara y no se esconde aunque se le cuestione.

Es más, es el primero en aceptar que el presente del fútbol nacional no es el mejor, más aún cuando la Selección dio un giro radical en su composición y los legionarios dejaron de ser la base, al no estar en las mejores ligas y con la regularidad necesaria. Actualmente 20 de los 27 convocados son del medio local.

“Esta situación demuestra que el jugador de Costa Rica ha bajado el nivel para poder estar compitiendo y siendo titular fuera de Costa Rica. Tenemos que retomar esto y estoy seguro que los jugadores y los equipos trabajan para que suceda, pero mientras pasa esto, los que estamos en el campeonato local debemos subir nuestro nivel al máximo, para afrontar estos partidos. El acople ha sido bastante difícil, pero creo que el futbolista y el entrenador intentamos responder de la mejor manera para intentar sacar los resultados”, comentó el capitán.

Ruiz ha sido señalado por su edad y en ocasiones por no tener ritmo de competencia con Alajuelense, pero igual, en el octagonal de Concacaf fue clave hasta ahora, con dos goles, ambos valieron para la victoria (le anotó a El Salvador en el 2 a 1 y también a Panamá para el 1 a 0, ambos en el Nacional), así mismo, fue quien inició la acción que del tanto de Gerson Torres que dio la victoria frente a Honduras (2 a 1).

El “10″ busca predicar con el ejemplo y que quienes vienen de abajo vean que no es nada sencillo conseguir un boleto a un Mundial y más aún trascender. Justo en el momento más complejo y de más presión, es Bryan quien pone el pecho y lanza un mensaje de esperanza.

“Siempre he dado el máximo y en esta concentración no es diferente. Trato de hacer lo mejor y de ayudar a mis compañeros para que podamos sacar ese primer partido ante Canadá, que considero que es el más importante y nos puede dictar el camino para el cierre de la eliminatoria... Estamos en la etapa final de una octagonal que ha sido de altos y bajos, pero en la que estamos vivos para las últimas tres fechas. Estamos motivados por haber sumado siete de nueve puntos en la jornada anterior y buscamos hacer lo mismo en este cierre para tener la posibilidad de ir al Mundial”, finalizó.