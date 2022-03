Selección Nacional: ante Canadá no es el fin del mundo

A solo un punto de Panamá, tan cerca y tan lejos, con solo tres jornadas por delante, la Selección afrontará una fecha amenazante, otra favorable y un final épico, de esos con eufórico festejo o desconsolada eliminación. Ante Canadá no se acaba el mundo, si bien el equipo pretende jugar cada partido como si fuera el último.

Aunque de las 15 selecciones clasificadas al Mundial, aún ninguna pertence a la Concacaf, hay de sobra razones para creer que los tres boletos directos quedarán en manos de Canadá, Estados Unidos y México.

Los actuales 25 puntos de Canadá podrían alcanzarle para sentirse clasificado, si bien las matemáticas y su técnico insisten en no darlo por hecho. Para dejar fuera al hasta hoy único invicto después de once jornadas, no alcanza con un descalabro de tres derrotas consecutivas; además habría que sumarle resultados ajenos un tanto caprichosos, como que Estados Unidos sea capaz de vencer a México en el Azteca pero que en la jornada siguiente pierda en casa con Panamá, como parte combinaciones. Canadá, por ejemplo, podría perder todos los partidos restantes y sellar el boleto con solo que Panamá no gane un juego.

México y Estados no disfrutan la holgura canadiense, pero su panaroma es más que favorable con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de reṕechaje. A México, por ejemplo, le bastaría derrotar a Estados Unidos en la siguiente fecha para sentirse casi en Catar; de conseguirlo, sería imposible que el cuarto lugar de la octagonal lo supere en puntos; en el peor de los casos, definiría por goles si le toca el boleto directo o el repechaje. A Estados Unidos, en tanto, le bastaría con ganarle a Panamá en casa en la penúltima fecha, sin importar el resultado en ninǵún otro juego restante. No queda duda: las opción de Costa Rica es la disputa del repechaje

La amenaza

Fecha 12 (jueves 24 de marzo): Costa Rica vs. Canadá y Panamá vs. Honduras.

Una victoria sobre Canadá podría darle a la Selección la fuerza para cuestionar la tabla de posiciones, pero se trata del equipo revelación, invicto, artífice de 19 goles, con solo cinco en contra, además de un letal contragolpeador con ripostas veloces, de tres pases verticales, amenaza constantes ante un rival que, como Costa Rica, intente tomar el control e irse con todo al frente. Mientras tanto, Panamá recibirá a una desconocida Honduras, en el fondo de la tabla, sin una sola victoria en once jornadas, con nada en disputa además de lo que quede de honor. La jornada se presenta así tan oportuna como amenazante para la Selección.

No parece la jornada más propicia para descontar el punto de desventaja con Panamá. Si, por ejemplo, Costa Rica empata con Canadá y Panamá triunfa en Honduras, la desventaja aumentaría a tres unidades. Una victoria tica, garantizaría al menos mantener la distancia.

Los jugadores se expresan motivados y unidos para buscar tres victorias. Incluso tienen derecho a un empate. (Rafael Pacheco Granados)

La oportunidad

Fecha 13 (domingo 27 de marzo): El Salvador vs. Costa Rica y Estados Unidos vs. Panamá.

La siguiente fecha, en cambio, es la gran oportunidad. Mientras Panamá visita a un Estados Unidos posiblemente decidido a sellar el boleto, la Selección irá a casa de un El Salvador que para entonces podría estar matemáticamente eliminado. Los cuscatlecos quedarían fuera en la fecha 12 si no triunfan en Jamaica; incluso, su victoria no bastaría si Panamá derrota a Honduras.

Es el momento de igualar a Panamá o superarla. Un triunfo tico combinado con un tropiezo canalero pondría a la Sele empatada en puntos con Panamá o incluso con dos unidades de ventaja, según los resultados de la fecha anterior.

Cierre de dientes apretados

Fecha 14 (miércoles 30 de marzo): Costa Rica vs. Estados Unidos y Panamá vs. Canadá

El cierre se presenta igual de difícil para ticos y canaleros. Si llegan igualados en puntos, el gol diferencia jugará como primer criterio de desempate. Hoy, ambas selecciones tiene un gol a su favor, pero la pontencial paridad en puntos en la fecha 14, la última, supone que Costa Rica sacó mejores resultados que Panamá en las jornadas 12 y 13. Será un cierre de dientes apretados que, casi inevitablemente, se extenderá hasta el último minuto.