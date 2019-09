“Vengo entrenando muy fuerte desde que estaba en Costa Rica de vacaciones; prácticamente no he parado. Mi objetivo es estar en el top 5 de la Universidad de Oklahoma State y poder competir en los campeonatos nacionales, a pesar de que el campo traviesa no es mi especialidad. No será fácil, porque Oklahoma tiene un equipo muy fuerte, pero la idea es poder estar allí y competir contra los mejores”, añadió Castro.