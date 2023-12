Se va el Christian Bolaños sensible, dormilón y bromista

“Se va uno de los mejores jugadores de la historia de este país”. Así de claro fue Hernán Medford, símbolo del fútbol tico, cuando se le consultó por el retiro de Christian Bolaños, jugador que él tuvo en el Saprissa durante aquella época exitosa de mediados de los 2000; cuando la S fue al Mundial de Clubes.

Hablar de Bolaños es traer esa gesta a la conversación, porque ese torneo fue el impulso de Christian para empezar a escribir su andadura por el fútbol con letras doradas.

Todos saben que Christian hizo un gol en ese campeonato, también que casi logró dar el salto al Liverpool de Inglaterra y que ganó el premio al tercer mejor jugador del torneo, pero hay anécdotas que también marcaron al grupo morado sobre todo porque muestran a Bolaños como ser humano.

Y es que el retiro de Bolaños implica prácticamente el cierre de un ciclo de 18 años, porque de aquel Saprissa del 2005 solo él, Keylor Navas y Álvaro Saborío se mantenían activos; de ellos, el único que continuará su carrera en 2024 es el Halcón.

El adiós de ‘Bola’ es el punto final al futbolista que con 21 años tuvo que enfrentar un duelo acelerado, al perder a su padre a solo dos meses del Mundial de Clubes.

Hernán Medford, líder de aquel grupo reflexionó sobre la actitud en aquel momento de un juvenil que debía consolidarse, pero tenía toda la ambición para conseguirlo.

“Me tocó estar con él cuando sucedió la muerte del papá y del hermano. Uno fue un líder en la parte emocional. Puedo decir que Bolaños supo sobreponerse por su actitud, pero además porque pertenecía a un gran equipo y a un grupo de personas que lo arroparon”, recordó.

La sensibilidad se notó en Christian, quien vivió momentos complejos cuando perdió a su padre. De hecho, en el Mundial de Clubes cuando marcó ante el Sidney F.C., el volante se arrodilló, miró al cielo y, según sus confesiones, olvidó la diana y solo vibró con recuerdos de su padre.

La gramilla del Toyota Stadium fue la que se encargó de recoger las lágrimas de Christian ese 12 de diciembre del 2005, el jugador empezó a llorar pero no precisamente por el momento deportivo, sino por lo vivido en su vida personal.

En el escenario japonés todos los futbolistas del Saprissa de esa época abrazaron a Christian y lo levantaron en el momento de explosión emocional.

“Yo confirmo que era un muy buen grupo de personas, liderado por muy buenos entrenadores como Hernán (Medford), Óscar (Ramírez) y Marcelo (Tulbovitz). Ellos eran líderes positivos y supieron guiar al equipo en momentos muy difíciles, también a jugadores claves como Christian”, expresó José Pablo Fonseca, exlateral izquierdo de Saprissa.

Fonseca añadió que desde su perspectiva para un joven de 21 años es muy difícil sobreponerse a golpes emocionales, pero Bolaños lo supo hacer y más bien encontró en una dificultad el impulso para sobresalir.

Pero Christian, pese a la amargura de aquel trago, tuvo situaciones que demostraron que él estaba tomando el camino correcto.

‘Bola’ se encargó de ser sinónimo de alegría en cada camerino.

“Con Bola tengo muchos recuerdos, cuando llegó Patricio Hernández a Saprissa estábamos empezando los dos y seguimos muy de la mano. En el Mundial de Clubes me dio una asistencia, tengo demasiados recuerdos, son muchos años de amistad que el fútbol nos brindó”, dio a conocer Álvaro Saborío.

Sabo recordó que en la época previa al Mundial de Clubes él acostumbraba a visitar la casa de Christian, quien estaba con sus padres.

“Yo me quedo con la alegría que siempre ha transmitido. Antes yo jugaba mucho PlayStation en Hatillo, en la casa de él. Yo era como parte de la familia; además era el rival a vencer, porque Christian nunca me ganó en Play”, dijo entre risas el exjugador de San Carlos.

Saborío expresó que era muy normal que Christian pusiera ambiente con música o cánticos en el camerino, además de liderar muchas bromas.

Quien haya sido compañero de cuarto de Christian Bolaños en una concentración tampoco olvidará otra de sus características, la de ‘dormilón’.

Pablo Brenes, exjugador del Saprissa, aseguró que él compartió muchas giras con Christian por la época de la Copa del Mundo de equipos y levantar a Christian era muy complejo, ya que caía como piedra después de la siesta de la tarde.

“Usted no sabe lo que es despertar a ese muchacho... Nosotros teníamos merienda a las 4 p. m. y no había forma de levantarlo. Un día le digo a Allan Alemán: ‘mae ya es la hora de la merienda, pero este mae nada’, se vuelve a Alemán y me dice: ‘Bolaños solo tirándole la puerta’...”, describió Brenes.

Entre lo anecdótico, sus compañeros no olvidan la dedicación de Bolaños a su cabello; por eso, uno de los días en que lo vieron más enojado fue la vez en que le escondieron los productos del pelo.

“Bola usaba aquellos famosos colochos, pero se los cuidaba como si fueran de oro, tenía un montón de productos para ponerse. Un día un grupito le escondió los productos y el hombre no iba a ir al partido despeinado, por lo que tuvo que pedir que le llevaran los productos nuevos para peinarse”, concluyó entre risas Brenes.

Con el anuncio de este 12 de diciembre del 2023, 18 años después de que marcó su gol en el Mundial de Clubes, se va el Christian Bolaños sensible, el buena gente, el bromista y, para qué esconderlo, también el ‘dormilón’.