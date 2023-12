Gol recordado por Christian Bolaños desató las risas en la sala de prensa de Saprissa

Con una carrera de 23 años en el fútbol, a Christian Bolaños le sobran momentos para recordar. Títulos, goles, reconocimientos y haber jugado en algunos de los mejores escenarios en Europa.

Bolaños atesora todos esos instantes, pero hay uno que recordó porque fue muy especial para él: se trata de su primer gol en Primera División, cuando apenas tenía 17 años, y lo marcó porque su hermano Jonathan fue quien le dio el pase para que anotara.

Fue en el Torneo Nacional 2001-2002, específicamente en la fecha 13 del certamen, el 13 de marzo del 2002. En el Estadio Ricardo Saprissa, los morados propinaron una goleada de 5-0 a Limonense y Bolaños hizo uno de los tantos.

“El lunes hablaba con mi hermano Jonathan y me decía: ‘Idiota, saber que usted ahí no definía bien’. La forma en que Bolaños contó cómo Jonathan lo trató provocó risas entre los periodistas presentes en la sala de prensa de Saprissa.

Y Christian añadió que es cierto lo que su hermano le dijo. Reconoció que en ese momento era mejor asistiendo que anotando.

“De hecho, intenté tocar la bola al palo largo del portero y le pasó en medio de las piernas. Fue una bendición que mi hermano me haya dado la asistencia en mi primer gol a mis 17 años; es impresionante”, recordó Christian.

Otro momento que Bolaños recordó fue después del Mundial de Clubes en el 2005 y el Liverpool de Inglaterra se fijó en él. Estuvo cerca de jugar en la Liga Premier, pero al final, nada se concretó.

El volante aceptó que cuando todo se vino abajo, le afectó, pero rápidamente se repuso. Como estaba joven, solo pensaba en jugar; había escuchado a futbolistas de experiencia decir que el tren solo pasa una vez y hoy siente que le tocó vivirlo de esa forma.

“Hubiera sido bonito, porque era un sueño que tenía desde pequeño y no sé por qué. En las mejengas en el barrio con mis amigos, en mi interior me decía: puedo jugar en un equipo grande, no sabía cuál. No se concretó, pero vinieron otras bendiciones”, aseguró Christian Bolaños.

Christian Bolaños se siente bendecido por la carrera que tuvo. Aquí posa con algunos de los trofeos que ganó con el Deportivo Saprissa. (Alonso_Tenorio)

El joven Bolaños se olvidó del Liverpool, siguió su carrera y expresó que no imaginó que iba a ser tan extensa y exitosa.

Pese a sus logros, Bolaños aclaró que nunca se creyó un crack, menos una leyenda, ni tampoco una estrella. Señaló que intentó aportar lo que Dios le dio, un talento, mucho o poco, pero trató de ponerlo siempre en pro del equipo y los cuerpos técnicos. Bolaños manifestó que siempre se entregó, y por eso, recibía mensajes increíbles de los aficionados.

“Nunca me tracé ser un jugador para hacer números, sino para disfrutar el fútbol y me siento bendecido con lo que logré”, dijo Bolaños, quien estará en la final ante Herediano. Desde ya le agradeció a los compañeros por tenerlo en cuenta para esta serie. Christian destacó que van a competir, espera verse campeón, pero aclaró que será lo que Dios quiera y “que gane el mejor”.