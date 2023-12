En el camerino de Saprissa hicieron llorar a Christian Bolaños

Acompañado de su familia en la sala de prensa del Deportivo Saprissa, Christian Bolaños dio a conocer la noticia de que se retira del fútbol. El volante contó cuándo y por qué decidió colgar los botines, añadió que pensó mucho en la decisión, buscó prepararse para el momento, pero no lo logró. Para él no fue sencillo decirle adiós a una carrera de 23 años en el fútbol profesional.

“Será mi última serie final y el objetivo es que el equipo se centre en el cierre del campeonato. Tomé esta decisión porque este torneo vi señales y debía ser sabio conmigo”, dijo Bolaños en sus primeras palabras.

- ¿Con qué se queda de todo lo que vivió en el fútbol?

- Me quedo con todo. Lo conversé con mi familia, estuve preparándome para este momento y nunca estuve listo. Estuve con los compañeros temprano y me hicieron llorar, algo que no quería, pero sucedió. Vengo de un lugar humilde y estoy contento por lo que hice, pude cumplir metas y sueños e intenté ser buena persona. Continúa otro camino para mí, cierro un capítulo doloroso y las muestras de cariño son increíbles.

- ¿Qué le dice a sus compañeros?

- Saprissa es el equipo de mis amores, gracias a Saprissa que me dio las herramientas de vida y se convirtió en mi hogar. Gracias a los compañeros y quiero convertirme en campeón. Gracias a cada uno de los morados que me mostraron su apoyo en estos casi 23 años de carrera.

"Ahora, solo quiero enfocarme en ser campeón y en ayudar a mi equipo para despedirme de la mejor manera. También, quiero motivar a la afición a dar su máximo apoyo, porque juntos vamos a dar todo por el campeonato", Bolaños 💜



- ¿Cómo fueron estas últimas semanas?

- Uno como jugador se da cuenta en qué momento está. Soy muy competitivo y me costó mucho no jugar, no ser estelar, me dio dolor de cabeza. Siempre intenté ser el mejor y es parte de la vida, un ciclo natural. Si hubiera tomado otro camino, no me hubiera sentido bien. Ir a otros clubes no me pasó por la cabeza. Es difícil alejarse de un grupo tan bonito. Inicié con Vladimir (Quesada) cuando tenía 16 años y él me heredó el número 2. Intenté cumplir con humildad lo que él me dijo, y me siento feliz de que sea el entrenador que me va a retirar.