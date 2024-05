Paul McCartney en Costa Rica: Así vivimos hace 10 años la única visita de un Beatle

Hoy hace 10 años se vivió una de las páginas históricas de los conciertos internacionales en Costa Rica. El Estadio Nacional, en La Sabana, fue el testigo del único concierto que ha dado el ex Beatle Paul McCartney en nuestro país. Fue una noche cargada de recuerdos sonoros y de miles de almas que corearon junto a una leyenda viva de la música los éxitos de Los Cuatro Grandes de Liverpool.

Ese 1. ° de mayo del 2014 cayó en jueves. Pero que el recital haya sido entre semana no impidió que el recinto deportivo se convirtiera en un gran salón de baile al ritmo del rock and roll. McCartney se presentó en el Nacional junto a su banda formada por el guitarrista Rusty Anderson, el tecladista Paul Wickens, el bajista Brian Ray y el baterista Abe Laboriel Jr.

Eight Days a Week, Something, Paperback Writer, All My Loving, The Long and Winding Road, I’ve Just Seen a Face, And I Love Her, Blackbird, Live and Let Die y Hey Jude fueron parte del repertorio que interpretó el británico esa noche.

“Durante las casi tres horas de concierto, Macca nunca ocultó su característica sonrisa y sus facciones de niño. Costa Rica fue su playground”, escribió el periodista Alessandro Solís en la crónica del espectáculo.

Repasemos algunas de las imágenes de aquella histórica noche.

Concierto de Paul McCartney

Uno de los puntos más llamativos del concierto de Paul McCartney en Costa Rica fue su gran escenario.

Paul McCartney hizo un repaso musical por las canciones de The Beatles y las suyas como solista en el concierto que dio hace 10 años en Costa Rica. Foto: Eyleen Vargas.

Con una bandera británica en la tarima y Paul McCartney ondeando la de Costa Rica, así se despidió de sus fans ticos en el concierto que dio en el Estadio Nacional en mayo del 2014. Foto: Archivo.

Paul McCartney se presentó en concierto en Costa Rica con un traje de color azul. Con sus canciones hizo vibrar al Estadio Nacional aquel 1. ° de mayo del 2014. (Credit Eyleen Vargas)

