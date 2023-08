Saprissa y Cartaginés hicieron una locura: se lo demostramos

Que después no se diga que el fútbol tico no puede tener dinámica, más ritmo, acciones de peligro y buenas propuestas tácticas. Ya quedó plasmado que sí es posible aplicar las tendencias modernas en un choque entre costarricenses; Saprissa y Cartaginés son los culpables y lo demostramos con números muy contundentes, que superan por mucho a lo del torneo local.

No es ninguna exageración. Vamos a los datos, por si no tuvo la fortuna de observar este compromiso de la Copa Centroamericana: 31 remates totales (18 de los morados y 13 de los brumosos), 19 disparos directos (nueve y 10), 15 tiros de esquina (seis y nueve) y una precisión en los pases del 82% del Monstruo, contra un 94% de los blanquiazules.

El atacante de Saprissa Luis Paradela (izquierda) y el defensor del Cartaginés Carlos Barahona, tuvieron un duelo de tú a tú, en el debut de ambos equipos en la Copa Centroamericana. (Jose Cordero)

Por si faltaba algo, lo más sobresaliente fue el trabajo de los arqueros, quienes literalmente volaron de palo a palo. Esteban Alvarado tuvo ocho tapadas y al menos tres de ellas fueron claves, mientras que Darryl Parker terminó con nueve y como mínimo, en cuatro dejó con la boca abierta a propios y extraños.

Ojo, apenas se registró una anotación a favor de la S, sin embargo, jamás fue por falta de oportunidades y en esta ocasión, tampoco se le puede cargar la culpa a los delanteros por fallar.

Obviamente, las estadísticas son las que deslumbran. No obstante, el mismo o más valor tiene lo que no se mide con números: los dos equipos se olvidaron de perder tiempo, se apegaron a presionar alto o en la propia mitad, a realizar transiciones ofensivas y defensivas con mucha dinámica y no regalaron nada.

Odiosas comparaciones

Puede que no guste, pero comparar es la mejor herramienta para dimensionar lo que hicieron Saprissa y Cartaginés. Y es que es casi imposible ver un partido en el fútbol tico con 31 remates totales; mucho menos de 19 directos.

Como referencia, tomamos los dos juegos que cada equipo tradicional disputó hasta ahora en el Apertura 2023 y en ninguno se registraron cifras como las del duelo en la Cueva, por la Copa Centroamericana. Esto, pese a Herediano marcó ocho tantos en sus dos primeros compromisos, Alajuelense empató 3 a 3 ante Liberia (fecha dos) o que los brumosos se impusieron 4 a 3 sobre Grecia (jornada dos).

Por ejemplo, en esa victoria de los blanquiazules contra los griegos el balance fue de 20 disparos totales entre los dos y 13 al arco entre ambos. Mientras que el único encuentro en el que las estadísticas estuvieron cerca, fue el de la Liga con los liberianos: 26 intentos (17 manudos y nueve del rival), 18 a portería (12 contra seis) y 17 tiros de esquina (10 contra siete).

Eso sí, en esa presentación en el Morera Soto los rojinegros llevaron el peso, no como en lo que pasó en el Tibás, con una paridad total.

Estadísticas de los partidos de los cuatro tradicionales en sus primeras dos fechas del Torneo de Apertura 2023:

- Liberia 1 - 4 Herediano

Remates totales en el juego: 18 (8 Liberia vs. 10 Herediano).

Remates directos en el juego: 13 (6 vs. 7).

Tiros de esquina en el juego: 9 (5 vs. 4).

Atajadas en el juego: 7 (3 vs. 4).

- Santos 0 - 1 Alajuelense

Remates totales en el juego: 15 (8 Santos vs. 7 Alajuelense).

Remates directos en el juego: 8 (5 vs. 3).

Tiros de esquina en el juego: 9 (5 vs. 4)

Atajadas en el juego: 7 (2 vs. 5)

- Saprissa 2 - 1 Sporting FC

Remates totales en el juego: 12 (9 Saprissa vs. 3 Sporting FC).

Remates directos en el juego: 7 (6 vs. 1).

Tiros de esquina en el juego: 12 (8 vs. 4).

Atajadas en el juego: 3 (0 vs. 3).

- Cartaginés 1 - 0 Guanacasteca

Remates totales en el juego: 14 (9 Cartaginés vs. 5 Guanacasteca).

Remates directos en el juego: 8 (6 vs. 2)

Tiros de esquina en el juego: 9 (7 vs. 2).

Atajadas en el juego: 7 (2 vs. 5).

- Alajuelense 3 - 3 Liberia

Remates totales en el juego: 26 (17 Alajuelense vs. 9 Liberia).

Remates directos en el juego: 18 (12 vs. 6).

Tiros de esquina en el juego: 17 (10 vs. 17).

Atajadas en el juego: 13 (4 vs. 9).

- Herediano 4 - 0 Pérez Zeledón

Remates totales en el juego: 15 (13 vs. 2).

Remates directos en el juego: 8 (7 vs. 1).

Tiros de esquina en el juego: 8 (7 vs. 1).

Atajadas en el juego: 4 (1 vs. 3).

- Guanacasteca 0 - 1 Saprissa

Remates totales en el juego: 26 (17 Guanacasteca vs. 9 Saprissa).

Remates directos en el juego: 14 (9 vs. 5).

Tiros de esquina en el juego: 6 (3 vs. 3).

Atajadas en el juego: 12 (4 vs. 8).

- Grecia 3 - 4 Cartaginés

Remates totales en el juego: 20 (6 Grecia vs. 14 Cartaginés).

Remates directos en el juego: 13 (4 vs. 9).

Tiros de esquina en el juego: 9 (3 vs. 6).

Atajadas en el juego: 6 (5 vs. 1).