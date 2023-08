Paulo César Wanchope sabe que ante Saprissa ganó más de lo que perdió

No hay duda: el Saprissa contra Cartaginés, por la Copa Centroamericana, fue un partidazo. Es más, hasta Paulo César Wanchope, quien perdió, salió satisfecho. El timonel brumoso recalcó que este será su gran parámetro y es lo que quiere ver más a menudo de los blanquiazules: ¿está de acuerdo?

Por más que apenas se registró un gol (triunfo 1 a 0 de la S), la dinámica, las llegadas a los arcos y el ritmo fueron los que siempre se quieren ver. Incluso, en total se registraron 31 remates entre los dos clubes (18 de los tibaseños y 13 de los brumosos) y 18 al arco (nueve cada uno).

Justo estos datos fueron los que le gustaron a Wanchope, quien también se lamentó por la falta de definición, pero no por lo que plasmó su club; claro, ahora deberán remar contra corriente en el certamen del área.

¿Cuáles son sus sensaciones, tras caer ante Saprissa en el debut en la Copa Centroamericana? Copiado!

- Las sensaciones son buenas, pero obviamente uno quiere ganar. Tuvimos muchas opciones de gol, el funcionamiento fue bueno, el esfuerzo fue bueno y la aplicación de los muchachos en defensa y con la pelota fue acertada. Sin embargo, para que fuera un partido completo nos faltó el gol.

”En el fútbol no existe la justicia, pero uno como técnico tiene que ver todo, no solo el resultado”.

Paulo César Wanchope suma dos victorias y una derrota con el Cartaginés, en el inicio de la actual temporada, incluyendo Apertura 2023 y Copa Centroamericana. (Jose Cordero)

¿Con qué se queda, luego del partido contra Saprissa? Copiado!

- Me quedo con la solidez del equipo y con lo solidarios que fueron. Tuvimos la posibilidad de presionar a Saprissa y cuando no se pudo, regresamos como equipo al bloque profundo y realizamos transiciones. No fue un partido completo, porque no anotamos y no puntuamos, pero fue un muy buen juego y lo debemos de tomar como parámetro para lo que viene.

”Esto es lo que queremos todos, lo que quiere ver la afición: un equipo que luche, que se vea bien en defensa y ataque, pero que sea contundente. Me quedo con esto, pero sé que hay mucho por mejorar”.

¿Qué sensación le deja el buen trabajo que hizo Darryl Parker? ¿Le costará más definir quién será el portero titular? Copiado!

- Me alegra por Parker, porque ha sido muy criticado y muy señalado. Desde hace mucho tiempo el departamento de porteros ha sido el más fuerte que tiene Costa Rica y, en nuestro caso, tenemos arqueros de mucho nivel en el Cartaginés.

”Parker ha tenido paciencia, ha trabajado muchísimo y en esa área estamos muy tranquilos en el club. Incluso, tenemos a un juvenil de buen nivel, como es Cristopher Moya”.

¿Ante Saprissa puso en cancha el equipo estelar o tiene más? Copiado!

- Es lo más cercano a lo que queremos. Siempre he dicho que me gusta ver el funcionamiento del equipo, la cohesión del grupo, sin importar los que jueguen. Se vio una buena coordinación en defensa y en ataque y me quedo con esto.

¿Cómo queda el Cartaginés en la Copa Centroamericana, tras caer en su primer juego? Copiado!

- Iniciar con derrota en un torneo corto nos obliga a buscar los tres puntos en el segundo partido, no hay más.

¿Por qué no utilizar a Marcel Hernández como titular? Copiado!

- A Marcel debemos llevarlo poco a poco. Contra Guanacasteca lo utilizamos 25 minutos, que era el tiempo que el cuerpo médico nos autorizó, mientras que luego no pudo jugar en una cancha sintética por recomendación del doctor y ante Saprissa tuvo 30 o 35 minutos. Su recuperación va bien.

¿Cómo afrontará el mes de agosto, con tantos partidos seguidos? Copiado!

- Con rotaciones, es la única forma. Sumado a esto, un buen método de entrenamiento, de recuperación y, luego, el entrenamiento invisible que deben hacer los muchachos: alimentarse y descansar bien.

”Tenemos que darle ritmo a nuestros jugadores, poco a poco se darán algunos cambios. El domingo tenemos un juego importante en casa y valoraremos cómo están todos, para tomar decisiones”.

Jeikel Venegas y Kevin Briceño se perdieron el juego ante Saprissa. ¿Cómo se encuentran ellos? Copiado!

- Con Jeikel estamos esperando un examen final, para ver cómo está su rodilla. A veces le cuestionan a uno las rotaciones, pero en el partido anterior Jeikel tenía una restricción, lo dejamos en el banquillo, pero el juego nos obligó a ponerlo desde el primer tiempo y tuvo una recaída.

”En el caso de Kevin Briceño, no estaba bien de su mano el miércoles y hay que ver qué pasa con él. Igual, en general estoy muy contento con lo que vienen haciendo los que están disponibles”.