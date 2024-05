¿Va para la Comic Con 2024? Vea aquí horarios, actividades y los invitados del gran evento

La gran fiesta de la cultura pop costarricense está a la vuelta de la esquina. Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se realizará la Comic Con 2024 en el Centro de Convenciones de Costa Rica y promete mucha diversión, invitados especiales y actividades para todos los fans de este encuentro.

En esta tercera edición, los organizadores confirmaron que habrá muchas sorpresas para los asistentes, empezando porque el 4 de mayo se celebra el May the Fourth (Día de Star Wars) y los fans de la saga espacial tendrán un espacio dedicado a esta celebración, gracias al grupo Legión 501.

Habrá diferentes stands de patrocinadores, empresas y agrupaciones como el Gamer Lab Monge, que tendrá consolas de juegos de video, photobooth y varias dinámicas para los fiebres.

El cosplay es uno de los atractivos principales de la Comic Con Costa Rica. Este año se espera a muchos fans del cine, la televisión, el manga y animé disfrazados como sus personajes favoritos. (JORGE CASTILLO)

“Casi la totalidad de los stands han diseñado dinámicas, concursos y experiencias para quienes les visitan. Hemos procurado que los visitantes se diviertan en cada metro cuadrado del Centro de Convenciones, porque ya sabemos que se quedan con nosotros casi todo o si no todo el día. Tendrán mucho para divertirse”, afirmó Manu Quirós, productor de la Comic Con.

Otro puesto especial es el de la cadena BK que se basará en la película Furiosa: A Mad Max Saga. Ahí, el público podrá maquillarse como los personajes del filme y también habrá una pista de carreras de autos a control remoto y una ruleta para ganar premios.

Y, por supuesto, están los invitados internacionales que son la cereza del pastel del festival. Este año están confirmados, entre otros, el actor Ross Marquand, reconocido por su rol estelar en The Walking Dead y por ser la nueva voz favorita de los animados de Marvel. La lista sigue con nombres como Sean Gunn (Kraglin Obfonteri en la saga de Marvel Guardianes de la Galaxia) o Steven John Ward (Dracule Mihawk en el live-action de One Piece, de Netflix), Raymond Cruz (Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul). Además, se suman artistas como Jason Keith, colorista exclusivo de Marvel; John Timms, dibujante exclusivo de DC Comics (Harley Quinn, Superman, entre otros títulos); y también regresará Taryn Cosplay, cosplayer internacional.

La lista completa de las actividades de la Comic Con 2024 está disponible en las redes sociales de la convención. Ahí también se publicarán los horarios de las presentaciones de los artistas invitados y los shows en tarima.

Detalles de la Comic Con 2024

Las puertas del Centro de Convenciones abrirán el sábado y el domingo a partir de las 10 a. m. Las actividades se extenderán hasta las 7 p. m.

El actor Ross Marquand ('The Walking Dead' y voz de varios personajes animados de Marvel) tendrá un panel especial el domingo por la tarde en la Comic Con 2024. (Sven Mandel/Photo: Sven Mandel)

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.specialticket.net. El boleto para un día vale ¢20.000 y para dos días el precio es de ¢25.000. Hay paquetes especiales para las familias que están diseñados para cuatro personas. Los niños menores de seis años y los adultos mayores de 65 entran gratis.

Los paquetes de autógrafos y fotografías con los invitados se pueden comprar en https://fandomticket.com/.

En el Centro de Convenciones hay parqueo. El costo dependerá de la cantidad de horas que se utilice (los precios por hora varían entre los ¢500 y ¢1.000). El pago se puede realizar dentro del Centro de Eventos. Además, en Cariari Torre C3 hay un estacionamiento satélite que estará disponible para el público de la Comic Con.

Agenda de actividades

La venta de figuras y otros coleccionables estará disponible durante la Comic Con 2024 que se realizará este fin de semana en el Centro de Convenciones de Costa Rica. (JORGE CASTILLO)

Les presentamos una agenda de algunas de las actividades especiales que tendrá Cómic Con 2024.

Sábado 4 de mayo:

10 a. m.: KPop Random Dance.

10:30 a. m.: Actividad BK.

11 a. m.: Zukia Tributo a Dragon Ball.

11:45 a. m.: Tributo a Akira Toriyama.

12 m.: Panel Raymond Cruz.

1 p. m.: Panel Star Wars -Carey Jones.

-Carey Jones. 2 p. m.: Festival de cortos.

3 p. m.: Friends Trivia.

Trivia. 4 p. m.: Panel Famke Janssen.

5 p. m.: Cosplay Champions Series.

Famke Janssen, actriz recordada por hacer a Jean Grey en la saga de películas de 'X-Men', es una de las invitadas de lujo a la Comic Con 2024. Foto: Archivo.

Domingo 5 de mayo:

10 a. m.: KPop Random Dance.

10:30 a. m.: Actividad HP.

11 a. m.: Cosplay Panel (Taryn & Andrasta).

12 m.: Concurso Cosplay familiar.

1 p. m.: Panel One Piece (Steven John Ward).

(Steven John Ward). 2 p. m.: Marvel Panel (Ross Marquand & Sean Gunn).

3 p. m.: Final Exa.

4 p. m.: Concierto Q& A (Kohei Tanaka).

5 p. m.: Concierto (Shihori).

