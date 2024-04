Ross Marquand, la nueva voz predilecta de Marvel, estará en la Comic-Con Costa Rica

Suele decirse que no hay mal que por bien no venga. La Comic-Con Costa Rica anunció que el invitado estelar Sam Jones no participará en el evento. A la vez, informó que en su lugar vendrá Ross Marquand, quien saltó a la fama por su papel protagónico como Aaron en la popular serie The Walking Dead.

Marquand, actor estadounidense de 42 años, también es reconocido por interpretar al personaje Red Skull en la película Avengers: Infinity War. Además, en años recientes ha tenido una destacada participación como actor de doblaje.

En este rubro, Marquand ha sido la voz de los personajes Red Skull y Ultrón en la serie animada What if…?, de Marvel. Actualmente, dobla a Charles Xavier en el programa animado X-Men 97, de la misma empresa de entretenimiento.

Sus habilidades de imitación le han ganado espacio en el mundo del doblaje, en el que también ha formado parte del universo de Star Wars. Dio voz al personaje Han Solo en capítulos de Phineas y Ferb y Robot Chicken.

Estas cualidades las dejó en manifiesto en el show de Jimmy Kimmel. Durante el programa realizó imitaciones de actores como Antonio Banderas, Sylvester Stallone o Michael Caine.

Sobre la Comic-Con Costa Rica 2024

La convención se realizará el 4 y 5 de mayo en el Centro de Convenciones, en Belén de Heredia, de 9 a. m. a 8 p. m. Los boletos pueden adquirirse en el sitio web https://fandomticket.com/.

Además de Marquand, el evento contará con invitados internacionales como Sean Gunn (Kraglin Obfonteri en la saga de Marvel Guardianes de la Galaxia) o Steven John Ward (Dracule Mihawk en el live-action de One Piece, de Netflix).