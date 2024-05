Sucursales de Coopeservidores abren al público para entregar salarios y certificaciones

Los clientes de Coopeservidores que recibían el depósito de su salario o su pensión por medio de la cooperativa, y que aún no hayan percibido ese dinero, deben presentarse en las oficinas o sucursales de la entidad en sus horarios habituales, para concretar la gestión.

Así lo informó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en un comunicado emitido la tarde de este jueves 16 de mayo. También deberán ir presencialmente los clientes de la cooperativa, también conocida como CS Ahorro y Crédito, que requieran certificaciones como estados de cuenta.

Según el sitio web de la entidad, las 18 sucursales operan de lunes a viernes con horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. d. Las direcciones de cada una de ellas se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.ahorroycredito.cr/sucursales.

Desde la tarde del lunes 13 de mayo, Coopeservidores fue intervenida por el Conassif al considerar que la administración actual de esta entidad financiera “pone en peligro su seguridad y solvencia”. Marco Hernández Ávila fue designado como interventor para ejecutar el procedimiento, que tiene una duración de 30 días naturales, prorrogables.

Debido a la intervención, la mayoría de operaciones de cara al público están congeladas hasta que se realice un diagnóstico de la entidad. El Conassif informó, el miércoles, de que los clientes no pueden usar las tarjetas de débito y crédito emitidas por la entidad, porque están inhabilitadas.

Tampoco es posible hacer transferencias por Sinpe Móvil, ya que implica un retiro de dinero, y la plataforma de Internet también está inhabilitada para todo tipo de transacciones. Todas las cuentas de los depositantes se encuentran congeladas, a excepción de los fondos de salarios y pensiones.

Es importante destacar que el interventor manifestó que las personas que tengan alguna obligación con la entidad deben seguir cancelando sus créditos por los medios usuales.

El Conassif indicó que la disponibilidad definitiva de los recursos de los depositantes dependerá de la situación de la entidad. Añadió que no se analizan casos aislados, por lo que no se recomienda a los ahorrantes o inversionistas asistir personalmente a las oficinas, a menos que no hayan recibido su salario o pensión, o que requieran una certificación.