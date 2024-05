Saprissa vs. Alajuelense en vivo: ¿Quién se saldrá con la suya en clásico decisivo?

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en el partido de vuelta de la fase final a partir de las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Es un clásico decisivo, en el que se pueden presentar dos escenarios. La Liga como el equipo retador pretende forzar a que haya gran final; mientras que la ‘S’ apela a una remontada con su gente para conquistar este domingo su estrella 40.

Alajuelense llega a la ‘Cueva’ con Alexandre Guimaraes en el banquillo y con una ventaja de 1-0 en la serie, luego del gol marcado por Joshua Navarro en el Estadio Alejandro Morera Soto el miércoles anterior.

Saprissa promete salir en busca de goles y aunque Vladimir Quesada no contará con Kevin Chamorro por expulsión, tiene plena confianza en Esteban Alvarado. En el clásico anterior también vieron la tarjeta roja Gerald Taylor y David Guzmán.

Vladimir Quesada y Alexandre Guimaraes prepararon su mejor estrategia para el clásico de este domingo 26 de mayo entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de vuelta de la final de segunda ronda del Clausura 2024. Fotografías: Rafael Pacheco

¿Cuáles son los escenarios que se pueden dar entre Saprissa y Alajuelense? Copiado!

Empecemos por recordar que para esta temporada se eliminó el gol de visita como criterio de desempate.

La Liga tiene una ventaja de 1-0 en la serie y eso significa que si este domingo se gesta un empate en el Estadio Ricardo Saprissa, el campeonato tendría dos clásicos más para la definición del título. Eso también ocurriría con un triunfo de Alajuelense en la casa morada.

Saprissa necesita ganar este clásico por dos goles de diferencia para conseguir su tetracampeonato este domingo.

En el caso de que los tibaseños se dejen la victoria en este juego contra su archirrival por un gol de diferencia, el marcador global se empataría. Si eso pasa, habría tiempos extra y si persistiera la paridad, todo se resolvería con los lanzamientos de penal.

Alexandre Guimaraes responde a ‘La Nación’ qué tan fuerte de mente está Alajuelense Copiado!

Antes de la práctica del viernes anterior de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes brindó la rueda de prensa de rigor previo a un partido catalogado como clase A por la Unafut. Ahí, La Nación le preguntó al técnico manudo qué tan fuerte está la Liga de mente.

“Yo creo que esta situación pasa mucho también por cómo se transmite este tipo de partido a los jugadores. Yo creo que los futbolistas de la Liga han entendido cómo nosotros como cuerpo técnico vivimos estos partidos. El producto que se ha visto en la cancha, les da confianza, seguridad y eso es lo que hemos visto dentro del grupo.

Liga Deportiva Alajuelense se ha mostrado como un equipo distinto con Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

”Para mí, es una final más. A través de mi carrera hemos conseguido, acá en el país, en Colombia, en Asia, sacar resultados que mucha gente pensaba que eran imposibles. Y ni qué decir con la Selección. Yo creo que con estas vivencias, los jugadores sienten que uno está tranquilo.

“Que es un partido diferente, sí claro. En un ambiente diferente, sí; pero todo deportista ansía este tipo de juegos. Es la sangre de los jugadores esperando estos momentos”, respondió Alexandre Guimaraes.

Vladimir Quesada tiene una buena espina Copiado!

¿Cuánta confianza le genera que Saprissa ocupa dos goles para ganar y en los últimos cinco partidos en casa ganó por más de dos tantos? Esa pregunta la recibió Vladimir Quesada el viernes anterior y el técnico morado dijo que ese punto es clave.

Javon East sería titular este domingo en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Eso es importante y nos da tranquilidad haber encontrado el marco rival. Difícilmente nuestro equipo se ha ido sin ofender el marco rival. Esperemos que el domingo sea así y las que dejamos ir el miércoles podamos reivindicarlas en el marco rival. Hemos sido muy sólidos durante todo el torneo y en las últimas fechas eso se vio, no solo en ofensiva, sino también en defensiva”, expresó Vladimir Quesada.

Joel Campbell mostró un recuerdo de niño horas antes del clásico Copiado!

Joel Campbell sacó una foto de antaño para calentar el clásico ante Saprissa. Foto: Instagram.

Nunca hubo remontada en final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense Copiado!

Según los datos del periodista y estadígrafo Luis Quirós, cuando Saprissa y Alajuelense se toparon en una final de segunda ronda, nunca se dio una remontada en la serie.

Esta es la octava vez que la Liga y Saprissa se enfrentan en una final de segunda fase, pero de esas series, esta es la sexta ocasión en la que se plantea la posibilidad de una remontada, que nunca se ha dado en esta instancia.

Joshua Navarro reapareció en Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo con gol en el juego de ida de la final de segunda ronda contra Saprissa. (Jose Cordero)

De acuerdo con Luis Quirós, esta tendencia empezó en el campeonato 93-94. En aquel entonces, Saprissa ganó 1-0 en la ida con un gol de Darío Galbarini; mientras que el partido de vuelta quedó 1-1, con tantos de Marco Herrera y Mauricio Montero.

En la temporada 96-97, Jorge Mario Olguín dirigía a Saprissa y Manuel Keosseián a Alajuelense. En el pulso de ida, la ‘S’ se impuso 3-1. Adrián Mahía hizo un doblete y el otro gol fue de Jervis Drummond. El tanto rojinegro llegó con Víctor Badilla. En el partido de vuelta, la Liga triunfó 1-0, con anotación de Bernald Mullins.

Pasaron muchos años y fue hasta junio de 2020, en tiempos de pandemia, cuando el clásico definió una final de segunda ronda. Saprissa se impuso 0-2 en el Morera Soto, con goles de Esteban Rodríguez y Ariel Rodríguez. En la vuelta, los morados triunfaron en Tibás con una conquista de Mariano Torres.

En la final de segunda fase del Apertura 2021, Saprissa derrotó 2-1 a la Liga. En ese partido, los goles morados fueron de Jimmy Marín y Christian Bolaños. El tanto rojinegro fue de Gabriel Torres. En el partido de vuelta, empataron 0-0.

Mientras que en la final de segunda ronda del Clausura 2023, Alajuelense se impuso 3-0 en el Morera Soto, con un autogol de Ricardo Blanco y goles de Alex López y Carlos Mora. En el partido de vuelta, la ‘S’ ganó 1-0, con un gol de Mariano Torres.

Eso ratifica que nunca antes se dio una remontada en final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense; pero los morados quieren que eso se acabe esta vez en esta serie, en la que la Liga llega con ventaja de 1-0.

Alajuelense y las horas previas a un clásico decisivo contra Saprissa Copiado!

Saprissa y las horas previas a un clásico decisivo contra Alajuelense Copiado!

Saprissa da avisos importantes a la afición que irá a la final contra Alajuelense Copiado!

Como habrá llenazo en la ‘Cueva’, Saprissa solicita a los aficionados llegar temprano al estadio.

Las puertas del reducto se abrirán a la 1 p. m. y desde ese momento habrá activaciones de patrocinadores en las explanadas, las Tiendas Saprissa y puestos de alimentación.

“La experiencia estadio es un elemento que cada día buscamos mejorar para el aprovechamiento de nuestros aficionados en nuestro escenario. De la mano de nuestros patrocinadores vamos a tener muchas actividades para que quien asista al estadio viva un día espectacular, que se cerrará con el encuentro deportivo que ya de por sí va a ser emocionante”, explicó el gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla.

El club señaló que varios grupos organizados de aficionados giran la convocatoria para que desde la 1:30 p. m. estén en las afueras del estadio para recibir al equipo.

La ‘S’ también hace un llamado para no adquirir boletos en reventa bajo ninguna circunstancia. En caso de que esto ocurra y la persona no pueda ingresar al estadio, el club no se hará responsable de alguna eventualidad.

También, a la hora de presentar los boletos al realizar el ingreso al estadio, debe hacerse directamente desde el correo electrónico y no mediante pantallazos, debido al sistema de seguridad empleado por la tiquetera.