Vladimir Quesada tiene varias buenas noticias para la afición de Saprissa

En el Deportivo Saprissa están metidos de lleno en el juego del domingo contra Alajuelense. Los morados no dejan nada al azar y están pendientes de los jugadores que terminaron golpeados en el encuentro de ida, sobre todo, Esteban Alvarado.

Kevin Chamorro fue expulsado el miércoles pasado, Alvarado ocupó su lugar y minutos después sufrió un corte en la rodilla derecha, incluso recibió cinco puntos de sutura.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación, en la conferencia previa al partido que solicita la Unafut. Vladimir actualizó cómo están Alvarado, Ariel Rodríguez y Joseph Mora, quienes terminaron resentidos.

LEA MÁS: Saprissa está con sangre en el ojo

- ¿Cómo se encuentra Esteban Alvarado? ¿Puede jugar el domingo?

- Alvarado vino a entrenar, hizo su trabajo de recuperación y su rodilla estaba poco o nada inflamada. Recibió la rehabilitación correspondiente y estamos muy contentos porque su recuperación va muy bien.

- ¿Cuánto le puede afectar no contar con los jugadores que fueron expulsados en el partido de ida?

- Con los muchachos expulsados no podemos hacer nada y no podemos saber si nos afecta o no hasta el día del partido. Lo que se diga antes son especulaciones y a mí no me gusta especular.

Esteban Alvarado, arquero del Deportivo Saprissa, fue suturado en la rodilla derecha, pero eso no le impedirá jugar contra Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cuánto puede influir la experiencia de los técnicos en el partido?

- El mismo Guardiola, que para muchos es el mejor técnico que ha habido en todos los tiempos, dice que durante el día del partido, el entrenador tiene una influencia de un 10%. El técnico debe preparar durante la semana el plan estratégico, pero el día del partido es poco lo que el entrenador puede influir. Entendemos que Alajuela está muy bien dirigido, pero Guimaraes no juega y al final son los jugadores quienes plasman el trabajo en el terreno de juego.

- ¿Cómo está Fidel Escobar para el domingo?

- Está bien, lo de Fidel solo fue una pequeña molestia. Trató de hacer un pase con borde externo, sintió una molestia, pero no necesariamente en el lugar donde tuvo la lesión. Le hemos dejado claro a los jugadores que no se la jueguen y él lo entendió de esa manera y prefirió salir. Según reportes médicos está bien; el ritmo de juego, obvio, no puede ser el mejor, pero Fidel sigue siendo Fidel, es un excelente jugador, polifuncional y con gran riqueza técnica y táctica.”

- ¿El resto de los jugadores golpeados, como Pablo Arboine, Ariel Rodríguez y Joseph Mora, pueden jugar?

- El único que podría estar en duda es Pablo Arboine, Ariel y Joseph no tienen ningún problema, entrenaron sin nada que les molestara.

- ¿Cuánta confianza le genera que Saprissa ocupa dos goles para ganar y en los últimos cinco partidos en casa ganó por más de dos tantos?

- Eso es importante y nos da tranquilidad haber encontrado el marco rival. Difícilmente nuestro equipo se ha ido sin ofender el marco rival. Esperemos que el domingo sea así y las que dejamos ir el miércoles podamos reivindicarlas en el marco rival. Hemos sido muy sólidos durante todo el torneo y en las últimas fechas eso se vio, no solo en ofensiva, sino también en defensiva.