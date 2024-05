Iago Falque, el futbolista formado en La Masia del Barcelona está en la mira de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense concentra toda su atención en ese propósito de forzar a Saprissa a una gran final; pero mientras eso se resuelve, los manudos exploran la posibilidad de fichar a Iago Falque, un experimentado futbolista español de 34 años formado en La Masia del Barcelona y a quien Alexandre Guimaraes conoce bastante bien.

Iago Falque llegó a la cantera culé cuando tenía diez años y ahí se mantuvo durante siete años. Como no entraba en los planes del técnico de los azulgranas, debía buscar nuevos horizontes y lo fichó la Juventus. Jugó con Bari, Villarreal B, Tottenham Hotspur, Almería, Rayo Vallecano, Génova, AS Roma, Torino, Benevento y su último club fue el América de Cali.

Justo ahí, en La Mechita, Iago Falque estuvo bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes. El español contabilizó 34 partidos entre liga nacional, copa y Copa Sudamericana, con un saldo de seis goles y tres asistencias. Está claro que si Alajuelense lo tiene en la mira es porque el propio Guima lo recomendó y lo quiere en su equipo.

La Nación se dio a la tarea de averiguar entre la prensa colombiana cómo es Iago Falque. Una de las primeras referencias fue proporcionada por Gabriel Meluk, director de la sección deportiva del periódico El Tiempo.

Él contó que Iago Falque jugaba casi de volante de armado y lo definió como un futbolista muy talentoso, lanzador y que tiene gol.

“Hubo un montón de tiempo en el que no pudo jugar porque estaba mal físicamente, pero hubo un momento donde lo hizo bien y alcanzó a ser muy importante en el América”, apuntó Gabriel Meluk.

Iago Falque ya conoce el estilo de Alexandre Guimaraes tras jugar en el América de Cali en el 2022. Foto: @espinalpipe

John Enrick, de El Colombiano, expresó que Iago Falque es un jugador español con pasado en el fútbol italiano, que pintaba con una gran proyección para ser muy importante, pero se quedó en el camino.

“En el fútbol colombiano tuvo un muy buen paso por el América de Cali, donde lo tuvo Guimaraes. Es un volante creativo, pero puede jugar de media punta o también de extremo, muy habilidoso. Técnicamente es un gran jugador, marca diferencia”, aseguró John Enrick.

Orlando Ascensio, de El Tiempo, lo definió como un volante creativo de mucha experiencia que llegó de Europa con paso por la Premier League y por la Serie A.

“Cuando lo trajeron al América fue toda una novedad, es un volante creativo, con despliegue. Mucho gol no tenía, pero sí se asociaba bien, muy colectivo, con sacrificio de marca. Es un buen jugador”, opinó Orlando Ascensio.

Mientras que el reportero Guillermo Ordóñez, del periódico El Espectador, dijo: “Extremo no es, es un jugador rápido, es un volante creativo que puede jugar como enganche; es muy técnico, de muy buena calidad. Acá sufrió lesiones musculares, pero es un jugador de gran calidad, de mucho talento. No corre mucho, por eso digo que como extremo no jugó acá, sino como creativo y como enganche”.

¿Por qué Iago Falque no se quedó en el América de Cali?

El 19 de agosto del año pasado, Iago Falque se pegó un susto. El jugador que Alajuelense tiene en carpeta se entrenaba en la Ciudad Deportiva del América de Cali, mientras que el chofer colombiano que le asignaron lo esperaba afuera y el vehículo recibió balazos.

La situación alteró la tranquilidad de su familia. Su esposa quería sentirse segura y los dos pensaban en su pequeño hijo. Así que la decisión fue marcharse.

“Su familia ya quería irse por la inseguridad, porque habían sufrido un intento de robo y fue el detonante para que se fueran. Desde ese momento no ha jugado, eso fue hace rato. Es un volante de marca y yo creo que para el fútbol de Costa Rica puede funcionar”, opinó Gabriel Meluk.

Orlando Ascensio reiteró que el futbolista se fue de Colombia por esos incidentes que no se esclarecieron bien y que la hipótesis de la policía fue que se trató de unos delicuentes que ejecutaron un intento de robo con violencia.

“Esa versión se manejó en ese entonces. Él decidió irse del América y estamos hablando de agosto o setiembre de 2023. Desde ahí no había conseguido club. Estaba sonando para regresar al América en este semestre, pero no se ha concretado la vuelta”, agregó Ascensio.

Fue desde Colombia donde se giró la voz de alerta sobre la opción de que Iago Falque llegue al fútbol tico. El periodista Felipe Espinal, que lleva el pulso diario del América de Cali, fue uno de los primeros en pronunciarse en X.

En esa red social, el comunicador posteó: “Iago Falque está cerca de ser jugador del Alajuelense, equipo que dirige Alexandre Guimaraes en Costa Rica. Por ahora el equipo piensa en el partido de vuelta de la final el domingo ante el Saprissa. La próxima semana podría firmar el español”.

Alajuelense tiene una ventaja de 1-0 en la final de segunda ronda, con ese gol conseguido por Joshua Navarro en el minuto 90+16. Este domingo 26 de mayo se sabrá si la Liga de Guima se sale con la suya y el desenlace del torneo se alarga a dos clásicos más, o si la ‘S’ remonta en su casa y con eso se deja el cetro.

Mientras tanto, La Nación sabe que la posibilidad de que Iago Falque fiche con el León es real.

