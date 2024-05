La estadística poco conocida mientras Alajuelense y Saprissa resuelven su destino

Llega el momento de dejar los dimes y diretes de lado para que el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense hablen con hechos dentro de la cancha. El pitazo de Keylor Herrera a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa marcará el inicio del desenlace de una historia en la que la Liga tiene una ventaja de 1-0.

Muchos están convencidos de que los morados le darán vuelta a ese marcador sin ningún problema. Otros no lo tienen tan claro, al considerar que Alajuelense cambió de manera drástica con Alexandre Guimaraes.

Sin jugar a las adivinanzas, resulta fácil pronosticar que la ‘S’ saldrá a atacar desde el arranque. Lo que no es tan fácil de intuir es qué planea la Liga. Si bien es cierto, Alajuelense es el equipo retador, el cuadro de Guimaraes llega a Tibás con la ventaja de su lado.

Una de las posibilidades es que los rojinegros opten por cuidar ese gol de Joshua Navarro como un tesoro, como pasó hace una semana frente a Herediano.

Quizás, Guimaraes piense en que el partido sea de ida y vuelta y que esa sea la constante; o también puede tener en mente aprovechar espacios para contragolpear con jugadores rápidos.

En este momento todo es un acertijo. Es apenas un gol, que podría significarlo todo, o ser una ventaja corta. Depende del cristal con que se mire.

Sin dejar de lado que en los tres clásicos disputados hasta ahora en este Torneo de Clausura 2024, se registraron dos empates y un triunfo rojinegro.

Nunca hubo remontada en final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense

Según los datos del periodista y estadígrafo Luis Quirós, cuando Saprissa y Alajuelense se toparon en una final de segunda ronda, nunca se dio una remontada en la serie.

Esta es la octava vez que la Liga y Saprissa se enfrentan en una final de segunda fase, pero de esas series, esta es la sexta ocasión en la que se plantea la posibilidad de una remontada, que nunca se ha dado en esta instancia.

De acuerdo con Luis Quirós, esta tendencia empezó en el campeonato 93-94. En aquel entonces, Saprissa ganó 1-0 en la ida con un gol de Darío Galbarini; mientras que el partido de vuelta quedó 1-1, con tantos de Marco Herrera y Mauricio Montero.

En la temporada 96-97, Jorge Mario Olguín dirigía a Saprissa y Manuel Keosseián a Alajuelense. En el pulso de ida, la ‘S’ se impuso 3-1. Adrián Mahía hizo un doblete y el otro gol fue de Jervis Drummond. El tanto rojinegro llegó con Víctor Badilla. En el partido de vuelta, la Liga triunfó 1-0, con anotación de Bernald Mullins.

Pasaron muchos años y fue hasta junio de 2020, en tiempos de pandemia, cuando el clásico definió una final de segunda ronda. Saprissa se impuso 0-2 en el Morera Soto, con goles de Esteban Rodríguez y Ariel Rodríguez. En la vuelta, los morados triunfaron en Tibás con una conquista de Mariano Torres.

En la final de segunda fase del Apertura 2021, Saprissa derrotó 2-1 a la Liga. En ese partido, los goles morados fueron de Jimmy Marín y Christian Bolaños. El tanto rojinegro fue de Gabriel Torres. En el partido de vuelta, empataron 0-0.

Mientras que en la final de segunda ronda del Clausura 2023, Alajuelense se impuso 3-0 en el Morera Soto, con un autogol de Ricardo Blanco y goles de Alex López y Carlos Mora. En el partido de vuelta, la ‘S’ ganó 1-0, con un gol de Mariano Torres.

Eso ratifica que nunca antes se dio una remontada en final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense; pero los morados quieren que eso se acabe esta vez en esta serie, en la que la Liga llega con ventaja de 1-0.

Saprissa se tiene fe

“Vamos a jugar en nuestra cancha, con nuestra gente. Sabemos lo que nos apoyan y nos exigen; va a ser un partido duro. Veo que nuestro equipo va a ir a buscar el gol y va a querer presionar al rival. Ya veremos lo que plantea el técnico, lo que él nos diga, saldremos a hacerlo. Tenemos confianza de hacer en casa un gran partido”, expresó Mariano Torres.

Saprissa apela al empuje de su afición en Tibás y al planteamiento ofensivo de Vladimir Quesada. (MAYELA LOPEZ)

Luis Paradela dijo: “Nosotros estamos firmes, tenemos la cabeza bien alta y hay que sacar el extra este domingo. Yo le digo a la gente que confíen en nosotros, que vamos a dejar el pellejo y el alma para tratar de sacar el resultado positivo”.

Mientras que Kendall Waston apuntó: “Siempre cuando hay un partido más, todo puede suceder y estamos dispuestos a remontar”.

Alajuelense se juega su último cartucho para que haya gran final

Pero en Alajuelense comprenden que no hay más allá y que este domingo deben hacer un juego muy bueno para forzar a esa gran final que tanto anhelan, y que Saprissa no quiere.

“Somos un equipo muy respetado en el país y en Centroamérica y tenemos que ir a hacerlo valer en ese estadio. Sabemos que es muy complicado, pero Alexandre Guimaraes hace el plan de juego y nosotros vamos a ejecutarlo de la mejor manera”, indicó el lateral rojinegro Carlos Martínez.

En Liga Deportiva Alajuelense están dispuestos a que haya gran final. (Prensa Alajuelense)

Jonathan Moya destacó que Alajuelense ha demostrado que sabe sufrir y cuidar marcadores.

“Sabemos manejar los tiempos y la suerte está de nuestro lado también. En campeonatos pasados había alguna jugada en la que nos anotaban y no podíamos levantarnos, hoy no es así. No hemos ganado nada y será difícil. La ventaja que tenemos nos puede ayudar bastante”, apuntó Jonathan Moya.

A eso se añade la mente maestra de Alexandre Guimaraes, porque después del partido del miércoles, su equipo hizo un trabajo de definición. La Liga tiene mucha solidez defensiva, pues apenas encajó un gol en los últimos cinco partidos. No dio pistas de cómo jugará su equipo este domingo, pero repitió algo que dijo semanas atrás.

“Vos jugando de la manera en la que se juega el torneo local, no solo acá, dependiendo del reglamento para las fases finales, vos podés ser campeón casi sin ganar ningún partido. Si empatás los dos partidos y ganás en penales, pasás.

“Así que si lo ganás 1-0 es una ventaja. En ese sentido, lo que más me alegra es ver que el equipo sigue siendo sólido colectivamente en la solidaridad defensiva. Y que eso es básico para el levantón que el equipo ha tenido desde que nosotros estamos acá”, puntualizó Alexandre Guimaraes.

La historia dicta que en finales de segunda ronda, Saprissa no le ha remontado a Alajuelense, ni viceversa. Falta conocer lo que sucederá en la Cueva, en Tibás.

Una posibilidad es que se mantenga el suspenso y que la Liga obligue a que haya gran final, o que la ‘S’ remonte por primera vez una final de segunda ronda y se proclame tetracampeón.