Saprissa y Alajuelense aún tenían algo más por decir del arbitraje a pocas horas del clásico decisivo

Liga Deportiva Alajuelense llega al Estadio Ricardo Saprissa con una ventaja de 1-0 en la fase final y con Alexandre Guimaraes en el banquillo. La ‘S’ apela a su casa y a su gente para darle vuelta a la serie y dejarse el título sin necesidad de una gran final; mientras que el plan de la Liga es forzar a dos partidos más. Es un juego decisivo, pero en la previa, de lo que más se habla es del arbitraje.

En Saprissa salieron molestos con la actuación de Juan Gabriel Calderón en el Estadio Alejandro Morera Soto, por las expulsiones de Kevin Chamorro, Gerald Taylor y David Guzmán más el tiempo que repuso; pero en Alajuelense insisten en que el silbatero tomó las decisiones que correspondían.

“Yo esperaría que se siga una línea (con el arbitraje), una coherencia también en cuanto a lo que se vio en el partido de ida, que se vea reflejado en el partido de vuelta”, expresó el gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila, en 120 Minutos de Monumental.

El español indicó que él no se mete en si una jugada fue justa o no fue justa, porque cada quien tiene sus interpretaciones. Sin embargo, considera que el árbitro estaba muy encima de sus jugadores desde el principio, como pasó con Kevin Chamorro.

“Nosotros no salimos a perder tiempo, es más, las ocasiones más claras, al jugar once contra once fueron de Saprissa. Nosotros íbamos a ganar y en ese caso el árbitro entendió que Chamorro estaba perdiendo tiempo. Yo interpreto que lo mismo pasará en el partido de vuelta.

“Yo pediría esa misma equidad deportiva y si en este caso Alajuelense viene con un marcador a favor, pues que el árbitro desde el primer momento esté encima de Leo Moreira, que le pida acelerar, si interpreta que está perdiendo tiempo que amoneste”, mencionó Sergio Gila.

Su previsión del partido es que Saprissa llevará el dominio, que intentará buscar el gol y que Liga Deportiva Alajuelense estará defendiendo, pero señala que cuando eso pasa, se tiene la tendencia a hacer faltas.

“Como nos pasó a nosotros el otro día, que se sancione, que se penalice y con lo que pasó ya no podemos hacer nada. Lo justo es que igual a como nosotros tuvimos un contexto complicado, porque estaba el árbitro muy encima de nuestros jugadores, que suceda el domingo y luego que el césped, que el verde determine el resultado. Que se sea justo en seguir la misma línea que se marcó en el partido de ida”.

Lo que pide Sergio Gila es que lo que pasó en el Morera, también ocurra en la Cueva. Ante eso, Vladimir Quesada señaló que en realidad lo que pretenden es que haya equidad.

“Yo no lo escuché (a Gila), pero usted lo dice y yo no tengo por qué no creerle, pero yo no creo que nosotros querramos que aquí se repita lo que sucedió en el Morera Soto con el arbitraje. Solo pedimos que sea un buen arbitraje y que haya equidad, nada más, porque lo que sucedió este miércoles en el Morera Soto, fue una barbaridad”, apuntó Vladimir Quesada.

Alajuelense sigue sin entender cuál fue la barbaridad o el desastre

Después del clásico femenino que acabó con un triunfo de las leonas, el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, atendió a La Nación en el Estadio Alejandro Morera Soto y ahí se refirió de nuevo al arbitraje y a las últimas declaraciones dadas en el bando morado.

“Al escuchar a Sergio Gila y a Vladimir Quesada, me parece que están más preocupados de la cuenta por lo que fue el arbitraje, quisiera pensar que este domingo será un partido bueno, que vamos a salir adelante y que el arbitraje no va a incidir de ninguna forma”, apuntó Marco Vásquez.

Comentó que inclusive él leyó en La Nación el análisis de expertos arbitrales diciendo que el trabajo de Juan Gabriel Calderón fue bueno el miércoles pasado, así que no comprende las quejas.

“Pareciera que Saprissa no solo montó una campaña institucional para desacreditar el trabajo del árbitro, sino también para de alguna forma condicionar el trabajo del arbitraje el próximo domingo”.

Vásquez señaló que le llaman la atención las declaraciones de Vladimir Quesada, porque siempre ha sido una persona ecuánime, que maneja muy bien la realidad de los partidos.

“Pero esta vez se apegó a la línea institucional para querer condicionar el arbitraje. El gerente deportivo dijo que quería un arbitraje parecido al que hubo aquí en el Morera en cuanto a lo estricto que fue; mientras que Vladimir dice que fue una barbaridad, pero es que yo me pregunto cuál fue la barbaridad, o cuál fue el desastre, como dijo Juan Carlos Rojas”, afirmó.

El vocero de la Liga añadió que desde la Federación Costarricense de Fútbol se busca mejorar el arbitraje y que hay que dejarlos trabajar.

“Estamos seguros de que la Comisión de Arbitraje y don Horacio Elizondo no van a caer en este juego y que el arbitraje del domingo cumplirá con las expectativas de equipos, cuerpos técnicos y aficionados en general”.

¿Qué dicen los expertos en arbitraje?

La Nación consultó a dos exárbitros cómo fue la actuación de Juan Gabriel Calderón en el partido de ida de la fase final entre Alajuelense y Saprissa. Ambos aprobaron el trabajo del silbatero.

“Cuando un equipo pierde, le expulsan jugadores o se siente perjudicado, es claro que los entrenadores, presidentes y aficionados se van a ir en contra del árbitro. Alguien debe tener la culpa. El arbitraje fue bueno o muy bueno. Las expulsiones fueron bien aplicadas”, opinó Rodrigo Badilla.

Mientras que Greivin Porras señaló: “El árbitro Juan Gabriel Calderón no incidió en el resultado del partido. Tuvo una actuación regular y el resultado no se puede achacar al árbitro. Me gustaría que los dirigentes hablaran con los jugadores sobre por qué se hacen expulsar y no enfilaran las baterías contra los árbitros, eso me parece infundado”.

Este domingo a partir de las 4 p. m. será el turno de Keylor Herrera, asistido por Osvaldo Luna y Danny Sojo. Marianela Araya fungirá como cuarta árbitra.

Solo hay dos caminos posibles: Alajuelense se sale con la suya y obliga a dos partidos más, o Saprissa le da vuelta a la serie y se queda con la copa 40 en su vitrina.