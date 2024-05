Exárbitros analizan cada polémica desatada en el choque Alajuelense vs. Saprissa

Los exárbitros internacionales Rodrigo Badilla y Greivin Porras desmenuzaron las polémicas que se suscitaron en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, correspondiente al juego de ida de la final de la segunda ronda del Torneo de Clausura 2024.

El triunfo de 1-0 de la Liga ante los morados terminó en una serie de reclamos y señalamientos contra el árbitro Juan Gabriel Calderón. Su trabajo, incluso, fue catalogado como “desastroso” por el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas.

No obstante, los especialistas analizaron para La Nación cada una de las situaciones que se dieron en el compromiso con el fin de explicar si Calderón acertó en sus decisiones o cometió algún error en su apreciación.

¿Cómo analiza la labor del árbitro Juan Gabriel Calderón?

Rodrigo Badilla: Cuando un equipo pierde, le expulsan jugadores o se siente perjudicado, es claro que los entrenadores, presidentes y aficionados se van a ir en contra del árbitro. Alguien debe tener la culpa. El arbitraje fue bueno o muy bueno. Las expulsiones fueron bien aplicadas.

Greivin Porras: El árbitro Juan Gabriel Calderón no incidió en el resultado del partido. Tuvo una actuación regular y el resultado no se puede achacar al árbitro. Me gustaría que los dirigentes hablaran con los jugadores sobre por qué se hacen expulsar y no enfilaran las baterías contra los árbitros, eso me parece infundado.

¿Fue correcta la expulsión de Kevin Chamorro?

Rodrigo Badilla: En el caso del portero Kevin Chamorro, a nosotros nos enseñaron que en los clásicos hay que estar muy atentos a cada detalle, pero siempre es muy difícil que no se pierda tiempo. Me parece que la primera tarjeta amarilla Juan Gabriel Calderón no la manejó bien, pero la segunda amarilla está bien mostrada. Salió del área a cortar una acción con posibilidad real de gol y no hay duda. Debía ser expulsado.

Greivin Porras: Me parece que con la primera tarjeta amarilla a Kevin Chamorro, Juan Gabriel se condicionó. El accionar de Chamorro fue muy similar al de Leonel Moreira en el juego entre Herediano y Alajuelense en Santa Bárbara. Moreira se tomaba su tiempo para sacar, que es distinto a perder tiempo. Lo mismo estaba haciendo Chamorro. En la segunda tarjeta no hay duda, cometió una falta fuera del área, por lo que se debía sacar tarjeta amarilla y expulsar.

El saprissista Gerald Taylor fue expulsado por una fuerte entrada contra Joel Campbell. (Jose Cordero)

¿Está bien expulsado Gerald Taylor?

Rodrigo Badilla: La acción fue muy clara. Fue una entrada muy fuerte de Taylor contra (Joel) Campbell. La decisión de mostrarle la tarjeta roja directa fue la correcta.

Greivin Porras: La falta de Taylor contra Campbell fue evidente, muy fuerte. La expulsión no cabe duda.

El volante del Saprissa David Guzmán vio la tarjeta roja directa por ofender al cuarto árbitro, Rigo Prendas. (Jose Cordero)

¿Fue justamente expulsado David Guzmán?

Rodrigo Badilla: Muy malcriado y rebelde con el árbitro. Es un tipo que no se mide a la hora de hablar o reclamarle al central, no es la primera vez. Habrá que ver en el informe arbitral cuáles fueron las palabras que utilizó, pero sí está bien expulsado.

Greivin Porras: Es evidente en la televisión que los reclamos de David Guzmán se pasaron de la raya. La tarjeta roja en ese aspecto está bien mostrada. Habrá que ver el reporte de Juan Gabriel Calderón en el informe arbitral.

¿El tiempo de reposición fue el correcto?

Rodrigo Badilla: En lo personal pienso que lo justo era dar entre ocho y diez minutos de reposición. Creo que fueron mucho 15 minutos. Sin embargo, hay que recordar que se tuvo que asistir al cubano Luis Paradela por lesión en el campo de juego y posiblemente por eso Calderón extendió el tiempo. Incluso se observa por televisión cómo el árbitro le señala a Vladímir (Quesada) que repondrá minutos.

Greivin Porras: Me parece que los 15 minutos son justificables. Ojalá todos los árbitros tengan el valor de reponer los minutos que se pierden en un partido. Recordemos que se tuvo que atender en el segundo tiempo la lesión de Esteban Alvarado y Luis Paradela.

¿Debió haber más expulsados?

Rodrigo Badilla: Desde mi punto de vista, Juan Gabriel (Calderón) también debió expulsar a Mariano Torres por sus constantes reclamos y al canadiense James Manjrekar por juego brusco. En el caso de la falta de Yael López contra Luis Paradela, me parece que es accidental.

Greivin Porras: La acción de Yael López contra Luis Paradela fue una agresión a un rival y debía ser expulsado con roja directa. En el caso de Mariano, me parece que con la primera tarjeta amarilla que le mostraron se tranquilizó. Lo he visto reclamar más en otros partidos.