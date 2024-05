Alajuelense responde a reacción de Juan Carlos Rojas por el arbitraje: ‘¿Cuál es el desastre?’

“Del arbitraje no voy a comentar, le dejo a otros analizar ese desastre”, fue parte de lo escrito por el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, en su cuenta de X, minutos después del partido de ida de la fase final en la que Liga Deportiva Alajuelense se dejó el triunfo por 1-0, en el clásico donde salieron expulsados Kevin Chamorro, Gerald Taylor y David Guzmán. Sin embargo, ese criterio lo refutan en la Liga.

Así lo manifestó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, en una entrevista con La Nación, quien considera que las decisiones del cuarteto arbitral integrado por Juan Gabriel Calderón, Juan Carlos Mora, Andrés Arrieta y Rigo Prendas fueron correctas.

El vocero de la Liga también brindó su criterio sobre cómo vio el partido, lo que piensa del clásico de vuelta que será el domingo en Tibás y el riesgo que corre el Estadio Alejandro Morera Soto de ser vetado por el lanzamiento de una moneda a la cancha que impactó a David Guzmán, según lo reportado por el árbitro en su informe.

- El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, calificó de desastre el arbitraje de Juan Gabriel Calderón. ¿Qué opina usted?

- ¿Cuál es el desastre? Yo devuelvo la pregunta. Si analizamos las expulsiones, en el caso de Kevin Chamorro fue claro, estaba perdiendo tiempo como todo el equipo, desde el minuto uno. Luego una entrada fuerte contra un jugador que viene en una clara posición para anotar, o para hacer una asistencia a gol y en una jugada brusca lo frena y se gana otra amarilla. Son dos amarillas y es expulsión, está totalmente claro.

”El caso de Gerald Taylor no hay ni que discutirlo, es algo como lo que pasó con Jeyland Mitchell contra Herediano, no había discusión. Fue una jugada artera y merecía la expulsión, en eso estamos claros. Del caso de David Guzmán yo no supe qué había pasado hasta ahora que conocimos el informe y lo consignado ahí es causal también de expulsión, de acuerdo con el reglamento.

”Con el tema de la reposición, solo en la lesión de Esteban Alvarado, que lo tuvieron que suturar y vendar, pasaron unos 15 minutos. Lo que está haciendo el árbitro es reponer ese tiempo que el partido se detuvo, más todo el tiempo que Saprissa perdió durante ese complemento.

”Yo realmente no veo que el arbitraje haya incidido de alguna forma en el resultado, me parece que las decisiones fueron correctas. Al final logramos el triunfo y ahora hay que ir a jugar el partido de vuelta”.

Juan Gabriel Calderón es el árbitro que la Federación Costarricense de Fútbol proyecta para que el referato nacional regrese a un mundial mayor. (Jose Cordero)

- ¿Les preocupa el arbitraje del domingo por la presión que tienen los silbateros?

- Preocupa el hecho de que Juan Carlos Rojas es miembro del Comité Ejecutivo y los árbitros son sus empleados, digamos. En la línea de autoridad están debajo del Comité Ejecutivo y de alguna forma esto condiciona al arbitraje. Entiendo que don Horacio Elizondo, el presidente de la Comisión de Arbitraje, ha logrado cierta independiencia en la toma de decisiones y ha venido trabajando fuerte en el tema de arbitraje.

”Entonces yo esperaría que estos comentarios que se han dado en las últimas horas no afecten. Nosotros confiamos en que se hará una buena escogencia, de un árbitro con experiencia y esperemos que todo salga bien”.

- En semifinales no se dio, pero Horacio Elizondo dijo hace unas semanas que para las instancias finales la misma Comisión de Arbitraje daría a conocer qué hicieron bien los réferis o qué errores tuvieron. ¿Sería bueno que eso se haga ahora para evacuar dudas, porque hasta los mismos analistas arbitrales tienen diferentes criterios?

- Eso haría de la Comisión de Arbitraje una entidad más cristalina, a mí me parecería bien, porque el tema del arbitraje es público, sus actuaciones son públicas y que él quiera hacer este tipo de análisis para que la gente sepa cuál es el criterio de la Comisión está dentro de su derecho. Me parece que es saludable que al nivel que ellos consideren, se conozca este tipo de análisis.

- Hubo el lanzamiento de una moneda que el árbitro reportó en su informe. ¿Existe la posibilidad de que veten el Estadio Alejandro Morera Soto?

- Vamos a esperar el criterio del Tribunal Disciplinario sobre este tema, pero lo que sí puedo decir es que hay gente que no entendió el mensaje. Hay aficionados que lamentablemente, a pesar de que se les ha advertido de que tenemos un apercibimiento y a pesar de que hemos reforzado la seguridad, hemos utilizado todos los medios posibles para que la gente entienda que el lanzamiento de objetos a la cancha, la violencia verbal, la violencia física, al único que perjudican es al equipo casa, en este caso, a nosotros.

”Mi conclusión es que es gente que no entiende y es gente que tenemos que identificar y evitar que vuelvan a entrar al estadio. Tenemos que hacer un trabajo de inteligencia para poder identificar a esas personas, a ver si se esconden, hay que buscar cámaras, hay que buscar testigos, identificar a estas personas que no queremos dentro de la institución.

”Las personas que van a venir a dañar, a destruir, a insultar, no son parte del estadio de la familia, no deberían ser parte de este equipo, ni de ningún otro, porque son unos pocos dentro de una gran afición que ha entendido muy bien el mensaje”.

- ¿Qué le pareció la Liga en ese primer juego?

- Dominamos el partido, Saprissa tenía un planteamiento muy claro y lo venía haciendo bien. Saprissa es un equipo muy sólido y a nosotros nos costó abrir esa ruta para el gol. Me parece que va a cambiar, porque ahora que Saprissa va perdiendo, va a cambiar el panorama y la estrategia, tienen que ir a buscar el triunfo, pero el equipo me parece que hizo lo suyo.

”Jugamos bien, me gustó mucho en general todo el equipo. No vi necesariamente las individualidades, quise ver más el trabajo en equipo. Alexandre Guimaraes hizo los cambios que tenía que hacer y le resultaron, inclusive con el caso de Joshua Navarro, que metió el gol y tenía varios meses de no tener participación.

”Cuando entró yo pensé que qué pasaría con ese jugador que no había estado trabajando regularmente y metió el gol. El funcionamiento del equipo me gustó, le quitamos el invicto a Saprissa y eso no es fácil, porque estamos hablando de un equipo que desde enero no perdía ningún solo partido.

”Estamos ante un gran rival en su casa, con 20.000 pesonas apoyándolos y aquí es donde tendremos que demostrar nuestra casta y nuestro interés de lograr este campeonato, o por lo menos nuestro interés de impulsar esto a la otra serie, que sería la gran final”.

- Hay críticas a la reposición dentro del tiempo de reposición. ¿Usted qué piensa?

- Yo veo que el tema del tiempo no estuvo mal. La parte que más afecta no fue culpa de nadie, porque fue un choque se dio entre Joseph Mora y su portero Esteban Alvarado. Eso hizo que se parara el partido mucho tiempo y ellos estaban realmente lesionados, estaban golpeados. Luego se repone el tiempo que se perdió y me parece que eso estuvo bien.