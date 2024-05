Vladimir Quesada considera que Saprissa salió fortalecido pese a ‘fuerzas externas’

Saprissa perdió 1 a 0 ante Alajuelense, en el juego de ida de la final del Clausura 2024, sufrió la expulsión de Kevin Chamorro, Gerald Taylor y David Guzmán. Además, Joseph Mora y Ariel Rodríguez sufrieron lesiones. Sin embargo, el técnico Vladimir Quesada considera que su equipo salió fortalecido y se repuso a “fuerzas externas”.

Vladimir Quesada se mostró muy ecuánime, pese a la derrota de Saprissa 1 a 0 ante Alajuelense, en el juego de ida de la final de la segunda fase del Clausura 2024.

El señalamiento del entrenador de los tibaseños va dirigido a los árbitros, según se puede interpretar de sus palabras. Pese a esto, igual ve al Monstruo con todas las posibilidades de revertir la serie el próximo domingo, en la Cueva (4 p. m.).

¿Cómo sale Saprissa luego del primer partido de la final?

-Si ven el esfuerzo que hicieron nuestros muchachos, puedo decir que salimos fortalecidos. Entendemos que, pese a vernos con uno menos, se hizo un gran esfuerzo.

”Parece que hubo fuerzas externas a nosotros y al equipo rival y teníamos que perder. Así es el fútbol y así se pierden los invictos. Sin embargo, tenemos claro que esto no ha terminado y que todo se define el domingo ante nuestra afición”.

¿Qué tan condicionado queda Saprissa tras las rojas de Kevin Chamorro, David Guzmán y Gerald Taylor?

- Lamentablemente perdimos jugadores por lesión y por expulsión, pero no es algo extraño para nosotros. Durante todo el torneo jugamos así y los futbolistas que están a la espera han solventado todas las situaciones.

”Este equipo es muy solidario y lo mostraron en este primer partido ante Alajuelense. Pese a que estábamos disminuidos numéricamente y que por un momento parecía que el rival tenía a 15 jugadores en el terreno de juego, luchamos y jugamos contra todo. Esta es la casta y el ADN del Deportivo Saprissa”.

¿Cómo está Esteban Alvarado?

- A Esteban lo tuvieron que suturar de emergencia durante el partido y luego del juego le hicieron la sutura como correspondía. Hizo un gran partido y, pese a su cortadura en la rodilla, esperamos que para el domingo esté mejor.

¿Qué sucedió con la expulsión de David Guzmán?

- No sé lo que pasó. Sin embargo, del arbitraje no quiero hablar, porque todo lo que ellos digan es santa palabra y todo lo que ellos nos dicen a nosotros no se cuestiona.

¿Cómo vio la expulsión de Kevin Chamorro?

- Lo que puedo decir es que sería bueno que, cuando los equipos contrarios vayan al Ricardo Saprissa y los árbitros crean que están perdiendo tiempo, tomen la misma actitud y les saquen amarilla. Sin embargo, en el Saprissa no suelen ser así las cosas.

¿Cómo evalúa el control emocional de su equipo?

- Hay que estar muy ecuánime dentro del terreno de juego para vivir lo que pasamos en este primer partido. Hay que estar muy centrados para soportar lesiones, expulsiones y las decisiones de los árbitros.

¿Qué tanta posibilidad tiene Saprissa de revertir la serie?

- Muchas posibilidades. Este Saprissa estuvo mucho tiempo con 12 puntos menos que el líder y al final descontó 16 para terminar primero. Este es el Saprissa que, con mucho esfuerzo, lesiones, expulsiones y convocatorias a selecciones, estuvo invicto por 20 partidos.

”Este Saprissa puede revertir la situación y con el apoyo de nuestra afición, aún más”.