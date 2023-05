Saprissa no logró recuperar a su capitán para el juego ante Herediano

Era el jugador más esperado por todos los saprissistas, no solo es el capitán del equipo, sino el futbolista de más asistencias en el campeonato con nueve y además la figura de Saprissa con más disparos a portería con 23, pero no enfrentará a Herediano.

Sin duda la baja de Mariano Torres es sensible para los capitalinos, el cuerpo técnico aguardó por él hasta el último, pero el argentino no se recuperó de una fascitis plantar.

“En las últimas semanas ha padecido de una fascitis plantar (inflamación del tejido fibroso a lo largo de la parte inferior del pie que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies)”, aseguró el lunes Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Con el de esta noche son tres los partidos que se ha perdido Torres, quien la última vez que estuvo en la cancha fue el 23 de abril, cuando precisamente, Saprissa derrotó 2-0 a los rojiamarillos con un gol de Mariano.

Han pasado 18 días desde que Torres actuó en la fecha 20 del certamen y luego se perdió los choques contra Sporting, Grecia y el de esta noche ante los florenses.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, se ha perdido los últimos tres juegos. El cuerpo técnico espera tenerlo para el choque de vuelta el domingo contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada es consciente de lo importante que el capitán es para el plantel, pero no estaba decidido a arriesgarlo, si no se encontraba al ciento por ciento, no lo iba a utilizar.

“Mariano ha estado a cargo de la parte médica. Ponemos todo sobre la balanza y creemos que si lo tenemos que perder para un partido, es mejor que perderlo para cuatro”, destacó Vladimir el lunes en el día de prensa organizado por la Unafut.

En los dos compromisos anteriores ante Sporting y Grecia, su lugar lo ocupó Christian Bolaños, quien jugó 72 minutos frente a los albinegros. Por su parte Marvin Angulo actuó todo el partido contra los griegos.