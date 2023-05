Electricista seguidor de Saprissa estará en el Colleya Fonseca, por aquello…

Alexánder Campos está listo para apoyar esta noche a su querido Saprissa en el Estadio Colleya Fonseca. Quizá algunos se preguntan quién es.

En esa ocasión, Herediano enfrentaba a Saprissa y se presentó un apagón, tras unos 40 minutos de espera, Alexánder dejó su lugar en la gradería, fue a ver qué sucedía, metió manos a la obra y arregló el problema.

“Ahí había un problema de calentamiento en todos los interruptores; la torre consume más amperaje de lo que soporta la caja; o sea, en cualquier momento eso puede incendiarse”, le dijo Alexánder a La Nación, un día después de ese partido, en el que logró que la torre de iluminación afectada volviera a funcionar.

Campos estará en el compromiso de esta noche, espera que no pase nada, que las torres no fallen, pero si es necesario llevará su herramienta por si debe colaborar ante algún inconveniente.

El 22 de febrero de este año, Alex Campos fue al estadio con Keyron Campos, su nieto. Esta noche lo aompañará su padre Ramón Campos. (Yenci Aguilar Arroyo)

“Voy con mi papá al estadio, la otra vez fui con mi nieto, pero no me lo prestaron porque llueve mucho y después se moja y se enferma. Con la herramienta no hay problema, siempre la ando en el carro, solo que esa vez fue tanta la emergencia... pensé que los encargados de mantenimiento del estadio tenían, pero no, así que si me piden ayuda, ahí tendré mi tester y hasta escalera”, dijo Alexánder.

Alexánder confía que el encuentro se desarrolle sin problema, aunque él no descarta que el fluido eléctrico pueda fallar.

“Honestamente, todo puede suceder. Si llueve está más propenso a que falle la electricidad, aunque no sé qué cambios hicieron en el tablero eléctrico que alimentan las torres. En todo caso estaré preparado ahí en el estadio”.

Campos desea disfrutar de un buen juego, pero sobre todo de la victoria de su querido Saprissa, al que también apoyará el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.