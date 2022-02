Ronaldo Araya ríe irónicamente y se muerde la lengua cuando le hablan de Selección

Un silencio o un gesto muchas veces dicen más que las palabras y para quien entiende y sabe leer no hace falta que les digan lo obvio. Ronaldo Araya apela justamente a esto, quiezás sin querer, cuando le hablan de Selección: con una sonrisa irónica intenta driblar la pregunta, tan bien como lo hace en la cancha, sobre un tema que a todas luces le cuesta responder: ¿se ve en la Selección?

No es que le cuesta responder, porque el volante se expresa tan bien como lo hace con sus regates en el terreno de juego. Tan solo el joven volante brumoso prefiere callar, reír y morderse la lengua antes de levantar la voz, quejarse o pedir que Luis Fernando Suárez lo convoque a la Tricolor.

Justo luego de marcar un verdadero golazo ante Alajuelense (derrota 3 a 2), en el que dejó tirados a tres defensores y dibujó magia con sus recortes y definición en una baldosa, en FUTV le hicieron la pregunta incómoda. El comunicador le consultó por los puntos que suma para estar en la Nacional y si merece un llamado; la respuesta del habilidoso futbolista no dio margen a interpretaciones.

“Los que me conocen saben que me gusta el buen fútbol, driblar y se me dio la posibilidad de quitarme rivales en el área y conseguir un buen gol... Qué puedo decir de esto (Selección). Estoy tranquilo, hay que trabajar (risas)... Desde el torneo anterior vengo haciendo buenas cosas y por eso estoy en calma. Me enfoco en ayudar a mi equipo y es lo que me importa en este momento, así que si me toca (Selección) ahí estaré, pero si no me toca, pues me mantendré enfocado y callado. Ahí voy a seguir...”

Su intervención terminó con un silencio de esos incómodos, cuando ya no hay nada más que decir. O más bien: cuando hay mucho por decir, pero es mejor callar.

El creativo de Cartaginés Ronaldo Araya marcó una joya de gol ante Alajuelense, en la fecha cinco del Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

Es cierto que Araya pasa por su mejor momento deportivo. Desde que llegó Géiner Segura al conjunto blanquiazul tomó un rol protagónico, en parte por la confianza que le dio el técnico, pero también porque asumió el reto de bajar de peso, aumentar masa muscular y ser más profesional dentro y fuera de la cancha, como ambos ya lo habían expresado.

Ronaldo pasó de apenas jugar cuatro de 22 partidos como titular en el Clausura 2021, no registrar goles y solo dar una asistencia en ese certamen, a jugar 20 de 22 duelos como estelar en el Apertura 2021 y contabilizar tres anotaciones y cinco asistencias ya con Segura en el banquillo.

Su buen desempeño se sostiene en el Clausura 2022, en el que saltó desde el inicio en los cinco compromisos de los centenarios, ya dio tres pases para que sus compañeros abombaran las redes. Además, suma dos festejos, el último de un alto grado de dificultad y con mucha calidad individual.

Más allá de esto, el estratega Suárez solo lo citó en una ocasión a la Nacional, para el fogueo ante El Salvador en agosto del 2021. En aquella ocasión solo participó 13 minutos en el empate 0 a 0 y luego desapareció por completo, al punto que no lo convocaron para ninguno de los microciclos con figuras del medio local y menos para la eliminatoria.

El creativo considera que tiene lo necesario y está corrigiendo aspectos para ser tomado en cuenta, aunque el grupo en la Sele parece estar cerrado y no le queda de otra que seguir mejorando y no desesperarse, ya que apenas tiene 22 años.

Aspectos a mejorar

Ronaldo Araya sabe que aún debe mejorar mucho en su carrera y uno de los aspectos esenciales es que le cuesta rendir a un nivel similar a lo largo de los 90 minutos. Por lapsos desaparece de los juegos, pese a que puede dar una pincelada de un momento a otro.

Es más, en el Clausura 2022 no logró terminar ninguno de los compromisos, en todos salió de cambio. Ante Alajuelense abandonó en el minuto 65, contra Sporting FC en el 78′, frente a Saprissa en el 60′, con Pérez Zeledón en el 67′ y con Guadalupe en el 81′. El técnico Géiner Segura lo respalda y lo reta a dar más.

“No tengo problema en hablar de individualidades. Ronaldo es un jugador que tiene mucho talento, hace cosas diferentes, tiene esos chispazos y es ese futbolista que te soluciona en cualquier momento. Él le puede dar mucho al fútbol de Costa Rica si sigue por el camino por el que viene y aún tiene que seguir trabajando muchísimo. A nosotros nos está aportando bastante y sé que tiene más, así que buscamos potenciarlo”, detalló Segura.