Géiner Segura relata la frustración que muchas veces los técnicos niegan

¿Dónde se le escapa el resultado a Cartaginés y cómo explica la derrota 3 a 2 después de tener ventaja de 2 a 0?

Es un poco de todo. Ellos hacen el primer gol, se acercan en el marcador y el estado anímico de ellos sube, lo que es lógico. Nosotros hicimos una gran primera parte, pero en el segundo tiempo dimos ventajas. Sin embargo, lo que más me duele es perder el juego como lo perdimos.

”Este marcador es uno de esos aprendizajes que nos da el fútbol, pero necesitamos manejar más los tiempos, manejar un poco más lo que hacemos en el último tercio de cancha, porque nos sacaron dos centros muy fáciles y en nivel profesional te castigan si das estas ventajas.

”No le quito méritos a la Liga y tampoco a mis jugadores, porque fue un juego bastante interesante y bueno de ambos. El rival tuvo una eficacia enorme en la segunda parte y nos ganó bien”.

¿Sintió relajación de su equipo en el segundo tiempo?

El equipo siempre estuvo bien estructurado, tenía claro que debía presionar y pienso que lo que pasó fue más anímico. Cuando la Liga nos empató faltaba poco para terminar el partido y debíamos manejar mejor ese momento.

Géiner Segura salió cabizbajo tras dejar ir una ventaja de 2 a 0 ante Alajuelense, en la fecha cinco del Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

”Considero que nosotros tuvimos para hacerle daño a Alajuelense. Es un partido para revisar mucho y sacar muchas conclusiones, pero me parece que lo que ocurrió pasa mucho por los duelos por los costados, porque nos entraron y centraron muy fácil”.

¿Cómo trabajar para que no se pierda esa parte anímica y no se queden con las manos vacías tras dar un buen primer tiempo?

Nosotros hemos venido haciendo muy buenos segundos tiempos. Sin embargo, este miércoles fue lo contrario. Nos esforzamos mucho, pero el cierre no fue bueno y el rival sí. Vamos a seguir revisando, pero este es un equipo grande y no puede dar este tipo de ventajas.

Salimos muy dolidos, porque no era para perder este partido. No obstante, el fútbol es así y, a pesar de todo, la Liga nos gana bien. Salimos con ese sinsabor de hacer un gran juego, en el que pudimos llevarnos un resultado más positivo y no pasó.

¿Cuánto le cambió el juego con la salida de Michael Barrantes?

Son cosas del fútbol (lesión de Barrantes). Tratamos de ajustar y solucionar, porque Barrantes nos estaba dando algo importante. No obstante, en conclusión creo que el rival subió anímicamente, nosotros bajamos y los duelos por los costados no se pueden perder, pero nosotros dimos esa facilidad.

¿Cómo está trabajando a Ronaldo Araya?

No tengo problema en hablar de individualidades. Ronaldo es un jugador que tiene mucho talento, hace cosas diferentes, tiene esos chispazos y es ese futbolista que te soluciona en cualquier momento. Él le puede dar mucho al fútbol de Costa Rica si sigue por el camino por el que viene y aún tiene que seguir trabajando muchísimo. A nosotros nos está aportando bastante y sé que tiene más, así que buscamos potenciarlo.