Con furia, coraje y remontada, Alajuelense se alista para el clásico

El rostro de Giancarlo González evidencia la alegría del liguismo con su gol, que fue el del gane. (Jose Cordero)

Viene el clásico y Alajuelense dio una exhibición de furia y coraje al remontar el partido y dejarse la victoria por 3 a 2 contra Cartaginés en el último minuto.

Así lo evidencia lo que fue el partido en el Estadio Nacional, en el que Cartaginés se soltó a jugar con orden, conjunto y eficacia; mientras, la Liga entró en confusión, encendiendo luces de alarma y molestia, pero mostró capacidad de reacción, negándose a morir. Y ganó.

Fueron dos tiempos muy diferentes. De arranque, lo de los rojinegros fueron unos pocos minutos de agresividad por las bandas, con pinceladas de Freddy Góndola e Israel Escalante, pero sin claridad y cuando los hombres de Géiner Segura empezaron a hacer lo suyo, fueron más en la cancha.

Con poca profundidad en el ataque, la Liga la pasaba mal. No es el equipo sumamente ofensivo del que habla Albert Rudé. Alajuelense tampoco tuvo la posesión de la pelota y en defensa el equipo no se veía seguro. Era un combo completo.

En el caso de los de la Vieja Metrópoli pasaba todo lo contrario. Los brumosos estaban metidos de lleno en lo que querían, que es justamente lo que han venido haciendo en este arranque del Clausura 2022.

Cartaginés hoy es un equipo distinto. No depende de Marcel Hernández y, si se quiere, eso es gracias a la Liga. Sí es importante, pero el equipo no juega en sí para él. Y no tiene por qué hacerlo.

El peso recae en Luis Ronaldo Araya y en Allen Guevara, justamente los dos hombres que vencieron al arquero Miguel Andrés Ajú.

Antes de eso hubo avisos. Michael Barrantes remató desviado de lejos y ya lo había hecho Víctor Murillo.

La jugada de antología se dio en el minuto 25, tras una recuperación de Víctor Murillo y desde el medio del campo Araya dio una exhibición de su riqueza técnica, driblando rivales y proyectándose al ataque, con habilidad y acierto.

Fue un golazo, aplaudido tanto por los aficionados brumosos que acudieron al estadio como por algunos rojinegros que dejando los colores optaron por felicitar al talentoso cartaginés.

Luis Ronaldo Araya fue el autor de un golazo que se robó los aplausos de cartagineses y liguistas en el Estadio Nacional. (Jose Cordero)

Los brumosos eran más y el gol era justo. Seis minutos después, aumentaron la cuenta, con Allen Guevara que aprovechó ese desacople de los erizos. Era una Liga muy permisiva y él pudo dedicarle la anotación a su abuelita, quien falleció el día anterior.

Lo de la Liga en el primer tiempo fue muy poco y así lo reflejan las estadísticas, pues solo sacó un remate desviado con Johan Venegas; mientras que Cartaginés generó cinco ocasiones y convirtió dos.

Cuesta arriba y con la obligación de reaccionar a cómo diera lugar, Albert Rudé sacó del banquillo al capitán liguista Bryan Ruiz en el arranque del complemento. Quería nivelar fuerzas en una media cancha que Alajuelense estaba perdiendo.

Y surtió efecto, porque los manudos empezaron a armar más. En el minuto 57 la Liga descontó con Aarón Suárez tras un centro de Freddy Góndola.

Aarón Suárez metió a la Liga en el partido con su anotación. (Jose Cordero)

A partir de ahí, la Liga empezó a sacar su mejor versión, con mayor insistencia en el marco rival. Empero, Cartaginés buscó equilibrar el juego con sus variantes. Al final de cuentas, tenía el marcador a su favor.

El equipo de Albert Rudé padeció lo mismo que en la jornada anterior, cuando perdió en Pérez Zeledón.

En aquel partido regaló un tiempo y luego le cogió tarde. Esta vez fue similar, pero el León se negó a morir y con una chilena, Johan Venegas colocó el 2 a 2 en el minuto 85.

Sobre la hora, la Liga remontó, con gol de Giancarlo González. Y viene clásico.