Cuando el gol de Ronaldo Araya parecía insuperable, Johan Venegas dejó a todos boquiabiertos

¡Muchas gracias Alajuelense y Cartaginés! ¡Muchas gracias Ronaldo Araya y Johan Venegas! Sin importar la camiseta que más le guste en el fútbol tico, estos dos equipos dibujaron una sonrisa en todos, tras un choque con dinámica, intensidad, mucha estrategia. Eso sí, lo mejor fueron las dos joyas que regalaron Araya y Venegas, las dos dignas de levantarse y aplaudir una y otra vez.

Johan Venegas festejó a lo grande un gol que cataloga como de los mejores en su carrera y que ayudó en el gane de Alajuelense ante Cartaginés. (Jose Cordero)

El primero en deslumbrar fue el “10″ brumoso con una acción a lo Lionel Messi. No es exagerado, hay que guardar la distancia pero también darle méritos a los futbolistas que se atreven a hacer algo diferente. Ronaldo apuñó a tres marcadores con enganches en una baldosa (Giancarlo González, Ian Smith y Alexis Gamboa), que hasta hicieron chocar a dos de ellos entre sí, y para cerrar sus buenos recortes, definió con sutileza y precisión.

“Los que me conocen saben que me gusta el buen fútbol, driblar y se me dio la oportunidad de meterme al área y concretar”, manifestó el blanquiazul, quien sin embargo dejaba ver su desánimo. ”Triste por el resultado, teníamos el partido dominado y no entiendo cómo se nos sale de las manos. Tenemos que ver el video, analizar lo malo que ocurrió para que no vuelva a suceder. No puede ser que en los últimos cinco minutos nos marquen dos goles. Contra estos rivales nos podemos enfrentar en las semifinales y hay que cerrar estos duelos...

Cuando pensábamos que los brumosos se llevarían el triunfo (ganaban 2 a 0 al descanso) los rojinegros empujaron hasta sacar una victoria dramática en el último suspiro. Sin embargo, poco antes del tanto definitivo de Giancarlo González para el 3 a 2, el Estadio Nacional por poco se cae con una acción espectacular de Johan Venegas y que se puede comprar con aquel tanto mítico del mexicano Hugo Sánchez de chilena con el Real Madrid.

El volante de Cartaginés Ronaldo Araya se quitó a tres jugadores de Alajuelense y definió para un golazo en partido de la fecha cinco del Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

Repito, no es exagerar es premiar a esas figuras que hacen algo tan distinto y poco visto. El manudo aprovechó un centro tendido desde la derecha de Carlos Mora y para sorpresa de todos se volteó y de espaldas definió con una acción acrobática y soberbia.

“Está entre los mejores goles de mi carrera... El partido fue muy complicado y ante un equipo que está muy bien trabajado. En el primer tiempo nos superaron completamente y nos castigaron con dos goles. El profesor corrigió, Bryan entró de una manera increíble, nos ayudó muchísimo y esta remontada demuestra de lo que está hecho este equipo. Rescato el pundonor, el carácter y la valentía, porque pese al marcador en contra nunca bajamos la cabeza”, manifestó Venegas.

Si bien el León terminó con el triunfo, el empate pudo ser lo justo por la gran presentación de los dos equipos. Obviamente en este deporte no existe la justicia, la Liga empujó y quiso mucho más en el complemento y terminó con una alegría desbordada previo al clásico del domingo ante Saprissa.