Los 10 pecados del Cartaginés en una temporada para nunca olvidar

El Torneo de Clausura 2024 debe marcar un antes y un después para el Cartaginés. El actual certamen es para nunca olvidar para un club que aspiraba a mucho más que su dura realidad: décimo lugar, rendimiento del 30%, sin opciones de clasificar y prácticamente fuera de la próxima Copa Centroamericana de Concacaf.

El técnico mexicano Mario García tuvo un paso muy breve por el Cartaginés. El azteca se fue luego de nueve partidos sin ganar en el Torneo de Clausura 2024. (MAYELA LOPEZ)

Para firmar una temporada tan caótica, fueron muchos los horrores que se cometieron. A continuación presentamos los 10 fallos de los blanquiazules:

- Técnico extranjero sin tiempo para adaptarse en Cartaginés

El mexicano Mario García llegó a Costa Rica el 29 de diciembre de 2023 y apenas dos semanas después, el 13 de enero de 2024, dirigió su primer partido oficial con el Cartaginés. García tuvo poco tiempo para configurar el equipo a su gusto y para familiarizarse con el fútbol costarricense.

Aunque contó con la colaboración de los asistentes Fernando Palomeque y Paolo Jiménez, le resultó difícil adaptarse y plasmar su visión. A pesar de obtener tres victorias, un empate y una derrota en sus primeros cinco partidos, no logró convencer con su enfoque táctico, lo que resultó en una crisis que finalmente condujo a su despido.

Lo más destacado durante su gestión fue el gane sobre Alajuelense en el estadio Morera Soto. Sin embargo, después de ese partido, el equipo encadenó nueve encuentros sin ganar. El rendimiento de García fue del 29%.

- Cartaginés no se reforzó

Pese a tener falencias en defensa y en zona media, el Cartaginés no se reforzó lo necesario. El único fichaje fue el lateral izquierdo Diego González. El carrilero incluso llegó antes de que se diera la contratación del técnico Mario García, por lo que no fue recomendación suya.

El propio García señaló que no necesitaba más figuras y que el plantel era muy competitivo. Sin embargo, la realidad sugería otra cosa. Los brumosos no encontraron solución y muchos de los futbolistas que se quedaron no cumplieron.

El mexicano Diego González (17) fue el único refuerzo del Cartaginés para el Torneo de Clausura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

- Técnico no transmitía seguridad

El paso del técnico Mario García en Cartaginés se caracterizó por sus constantes renuncias, lo que generó inseguridad en el proyecto. Apenas en el sexto partido con los brumosos puso su puesto a disposición de la directiva. El técnico se vio muy afectado, tras caer ante Herediano (11 de febrero), pero posteriormente rectificó.

El 3 de marzo renunció otra vez en conferencia de prensa, luego de la derrota ante Sporting, sin embargo, la directiva no se la aceptó. La conducta del estratega se repitió en juegos posteriores, hasta que el 2 de abril finalmente dejó su cargo.

- Conflicto entre Marcel Hernández y Leonardo Vargas

La relación entre el presidente del club, Leonardo Vargas, y el goleador Marcel Hernández se deterioró por completo. Vargas fue quien expuso públicamente el conflicto, llegando a afirmar que Hernández solo seguía en el club porque tenía un contrato vigente hasta 2026.

Marcel Hernández acumula cinco goles con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024. El delantero disputó 18 partidos, 14 como titular. (Jorge Navarro para La Nación)

Vargas expresó que Hernández era perjudicial para el equipo, mientras que el delantero defendió su rendimiento y afirmó que no renunciaría a lo que había firmado, ya que consideraba que se lo había ganado en el campo de juego.

Este conflicto generó un ambiente negativo que afectó al equipo.

- Problemas internos con el plantel

Rumores iban y venían sobre problemas de indisciplina en el plantel del Cartaginés. Finalmente, el presidente Leonardo Vargas confirmó que sí eran ciertas muchas de las versiones.

Vargas recalcó que sí tuvieron que solucionar temas internos, sin especificar si se trataba de salidas nocturnas de sus figuras u otros incumplimientos. El jerarca expuso que conocía el problema y debía tomar medidas al finalizar el certamen.

“Hay jugadores que han actuado irresponsablemente y nos vamos a enfocar en tomar decisiones”, indicó el 1 de abril.

- Juvenil con más proyección en disputa con dirigencia

Como si no fuera suficiente con el conflicto entre Leonardo Vargas y Marcel Hernández, el juvenil Carlos Barahona también entró en disputa con la dirigencia.

Barahona le comunicó a la directiva que no quería continuar en el equipo, pese a que tiene contrato hasta el 2025. Desde que se dio esta situación, el defensor no volvió a ser convocado y acumula cinco partidos fuera de lista.

El futuro del futbolista de 21 años está en el aire y lo cierto es que en el club no lo quieren dejar libre.

Carlos Barahona disputó 14 partidos con Cartaginés, en el Torneo de Clausura 2024, 11 como titular. (MAYELA LOPEZ)

- Blanquiazules con dificultades administrativas

De la mano con los problemas deportivos, también llegaron dificultades administrativas para el Cartaginés. El Ministerio de Hacienda clausuró el estadio José Rafael “Fello” Meza por cinco días, ante un proceso administrativo vigente por deuda “de administraciones anteriores”, señaló el club.

Así mismo, las taquillas no han estado cerca de lo esperado. El Fello no se llenó ante rivales como Saprissa y Alajuelense, por lo que el gerente, Leonardo Vargas, expuso a inicios de abril que no habían recaudado ni un 40% de lo que esperaban por este concepto.

Los centenarios no clasificarán a semifinales en el Torneo de Clausura 2024 y están virtualmente fuera de la Copa Centroamericana. Esto también golpeará las finanzas de la institución para el próximo semestre.

- Inestabilidad en el banquillo

Leonardo Vargas llegó a la presidencia el Cartaginés a mediados del 2019 y se caracterizó por ser paciente y darle espacio a los entrenadores. Sin embargo, todo cambió en los últimos dos años.

Entre el 2022 y el 2024, los brumosos tuvieron cinco entrenadores: Géiner Segura (47% de rendimiento), Paulo César Wanchope (57%), Mauricio Wright (33%), Mario García (29%), y Greivin Mora (33%).

La última apuesta fue con un timonel extranjero, pero el mexicano García no tuvo los resultados esperados y se marchó con el peor desempeño en la era de Vargas.

- Cartaginés el peor equipo como local

El Cartaginés pasó un año invicto en el estadio Fello Meza, entre setiembre del 2022 y setiembre del 2023. El reducto brumoso era una fortaleza, pero todo esto se perdió en el primer semestre del 2024.

Los blanquiazules son el peor equipo como local en el Torneo de Clausura 2024. Los números hacen sonrojar a sus fanáticos: ocho puntos ganados de 27 posibles, dos triunfos, dos empates y cinco derrotas. En su escenario marcaron 10 goles y recibieron 13.

Para tener como referencia, en el Apertura 2023 los centenarios fueron el segundo mejor en casa, con 26 unidades de 33 posibles.

- Malas rachas y caos en defensa y ataque

Cartaginés se metió en una racha que terminó por dejarlo sin opciones de clasificar en el Torneo de Clausura 2024 y prácticamente sin chances de llegar a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los brumosos acumulan 10 partidos sin ganar en el presente certamen: siete derrotas y tres empates. Con este desempeño, defraudaron por completo a quienes lo veían entre los primeros cuatro y se estancaron en el décimo lugar.

Así mismo, los blanquiazules son el cuarto peor ataque, con solo 18 goles en 19 juegos. También son la tercera peor defensa, con 27 tantos recibidos.