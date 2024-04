Cartaginés al fin toma decisión con histórico torneo de Mario García

En Cartaginés trataron de sostener una y otra vez al técnico mexicano Mario García, pero los malos resultados impidieron que esto fuera posible por más tiempo. La directiva finalmente le dio las gracias a un timonel que dejó números históricos, bajo la administración de Leonardo Vargas Monge.

El méxicano Mario García fue presentado como técnico del Cartaginés el 29 de diciembre del 2023. La aventura del azteca con los brumosos duró solo tres meses. (MAYELA LOPEZ)

García dirigió en 14 fechas a los brumosos, solo ganó tres partidos, empató otros tres y perdió ocho. El rendimiento del azteca fue de un 29%, el peor desde que Vargas asumió como presidente y máximo accionista de los blanquiazules (finales de mayo del 2019).

Con este entrenador los centenarios llegaron a nueve compromisos sin ganar (siete caídas y dos igualdades). Además, ocupan el décimo lugar y están a 13 puntos del cuarto (Alajuelense, con 25 unidades).

Así mismo, la posibilidad de clasificar a la Copa Centroamericana se les esfuma, ya que están a nueve unidades de Guanacasteca en la acumulada (cuarto, con 58 puntos). La derrota 2 a 0 ante Grecia, en la fecha 15, fue la gota que derramó el vaso.

El Cartaginés emitió un comunicado en el confirmó la salida del técnico mexicano Mario García. (Cartaginés)

García habló de marcharse hasta en tres ocasiones y finalmente se dio. Pese a su balance tan raquítico, el estratega defendió una y otra vez que su equipo jugaba buen fútbol, que sus jugadores “parecían aviones” a nivel físico y que si los resultados no llegaban era solo por “desconcentraciones o pequeños detalles”.

Los integrantes del plantel respaldaron su propuesta y figuras como Marco Ureña llegaron a hablar de una metodología innovadora y un cambio rotundo. Sin embargo, por más que entrenaban cuatro horas diarias, los resultados no acompañaron a un entrenador que se incorporó previo al inicio del Clausura 2024, y su logro más destacado fue ganarle a Alajuelense en el Morera Soto.

Leonardo Vargas tuvo hasta ahora en el banquillo a Martín Arriola (52% de desempeño), Hernán Medford (51%), Géiner Segura (47%), Paulo César Wanchope (57%) y Mauricio Wright (33%). Por mucho, García es el de peor rendimiento.

De igual forma, el presidente resaltó el profesionalismo del mexicano y culpó a los jugadores por la crisis en la que está el Cartaginés.

“No meto a todos en un saco. Sin embargo, hay jugadores que han actuado irresponsablemente y nos vamos a enfocar en tomar decisiones. El fútbol tiene la dificultad de los contratos, porque no se puede sacar a alguien, pese a que no cumpla para lo que se contrató y no actúe con concentración”, señaló.

Además, dijo: “Cartaginés no puede quitar a 15 jugadores y traer a 15; esto no es posible. A como lo veo, los futbolistas son los grandes responsables de lo que ha pasado”.

Interino hasta el final del Torneo

Luego de conocerse la salida de Mario García por “mutuo acuerdo”, los brumosos designaron a Greivin Mora como su entrenador interino.

Greivin Mora tuvo un paso como interino con el Cartaginés en el 2018, tras la salida de Adrián Leandro. (Mayela Lopez)

Así mismo, Paolo Jiménez seguirá como asistente y aún está bajo análisis la situación de Fernando Palomeque (auxiliar de García), quien también quedaría fuera. El resto del cuerpo técnico se mantiene.

Desde el club señalaron que Mora se mantendrá en el puesto hasta el final del Torneo de Clausura 2024, por lo que de momento no ficharán a otro estratega.

Mora tiene licencia A para dirigir, es un trabajador de planta del equipo y está a cargo de la liga menor y la escuela de fútbol. Además, en el Clausura 2018 ya había asumido como emergente, ante una situación similar.

El nuevo timonel tendrá una prueba muy compleja en su debut, ya que los blanquiazules reciben a Alajuelense, el próximo sábado, a las 5 p. m. Con esta figura al frente los centenarios tratarán de cortar la racha de nueve partidos sin ganar.